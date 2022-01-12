Турецкий беспилотник ANKA пробыл в воздухе рекордные 30,5 часов (видео)

Ранее заявленные характеристики БПЛА показывали время в полете не более 24 часов. Ударную версию дрона поставляют в турецкую армию.

Турецкая авиационно-космическая компания TUSAŞ (TAI) достигла очередного достижения в ходе доработки беспилотника ANKA. Он провел в воздухе свыше 30 часов. Об этом сообщается на странице производителя в Twitter.

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"ANKA достигла нового достижения. Он побил рекорд по самому длительному полету, выполняя миссию в полете на протяжение 30 часов и 30 минут!" — указывается в подписи к видео.

[ + – ] Видео о рекордном полете

Краткие технические характеристики:

Размах крыла — 17,5 м

Длина — 8 м

Предельный вес — 1,6 тонны

Полезная нагрузка — 200 кг

Крейсерская скорость — 200 км/ч

Радиус действия 200 км

Максимальная высота полета — 9 км.

Работы над беспилотником стартовали в Турции в 2006 году, а первый полет был совершен в 2010 году. Существует в двух версиях: Block A и Block B. Первая предназначена для разведки, а второй, в том числе и для ударных операций. Какой из двух вариантов установил рекорд не сообщается.

Напомним, в августе 2021 года турецкая армия получила два ударных варианта БПЛА ANKA Также в Турции разработали ударные БПЛА Aksungur на базе ANKA. Он имеет большую полезную нагрузку, автономность и ряд других улучшений.

Ранее БПЛА Akinci провел сутки в полете, пролетев 6000 км. На нем установлены украинские двигатели от "Мотор Сич".