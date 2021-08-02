Турецкая армия получила два ударных беспилотника Anka (фото)

БПЛА способны поднимать до 200 кг полезного груза, а проводить операции в радиусе 200 км с автономностью в сутки.

Военно-воздушные силы турецкой армии получили партию ударных БПЛА Anka, производящихся силами Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ). Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

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Глава управления отметил, что для турецкой армии производит еще определенное количество ударных БПЛА. А Anka пользуется спросом на мировом рынке. Существует две версии Anka Block A и Anka Block B. Отличия между ними состоят в том, что первая версия предназначена для разведки, а вторая — может нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет. Именно вторую версию и получили ВВС Турции.

Фото: Twitter / Ismail Demir

Краткие технические характеристики:

Размах крыла — 17,5 м

Длина — 8 м

Предельный вес — 1,6 тонны

Полезная нагрузка — 200 кг

Крейсерская скорость — 200 км/ч

Радиус действия 200 км

Время полета — 24 часа

Максимальная высота полета — 9 км.

Свой первый полет беспилотник совершил в 2010 года, а работы над его созданием в 2006.

Напомним, в Bayrak Makina заявили, что они планируют ставить украинские двигатели на все свои беспилотники. Ранее Akinci впервые поднялся в небо с 900-кг авиабомбой. У беспилотника стоит украинский двигатель.