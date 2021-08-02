Турецька армія отримала два ударні безпілотники Anka (фото)

БПЛА здатні піднімати до 200 кг корисного вантажу, а проводити операції в радіусі 200 км з автономністю в добу.

Військово-повітряні сили турецької армії отримали партію ударних БПЛА Anka, що виробляються силами Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ). Про це повідомив глава управління оборонної промисловості при адміністрації президента Туреччини Ісмаїл Демір.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Глава управління зазначив, що для турецької армії вироблять ще певну кількість ударних БПЛА. А Anka користується попитом на світовому ринку. Існує дві версії Anka Block A і Anka Block B. Відмінності між ними полягають у тому, що перша версія призначена для розвідки, а друга — може нести додаткове навантаження у вигляді бомб і ракет. Саме другу версію й отримали ВПС Туреччини.

Фото: Twitter / Ismail Demir

Короткі технічні характеристики:

Розмах крила — 17,5 м

Довжина — 8 м

Гранична вага — 1,6 тонни

Корисне навантаження — 200 кг

Крейсерська швидкість — 200 км/год

Радіус дії 200 км

Час польоту — 24 години

Максимальна висота польоту — 9 км.

Свій перший політ безпілотник здійснив у 2010 році, а роботи над його створенням почалися у 2006.

Нагадаємо, у Bayrak Makina заявили, що вони планують ставити українські двигуни на всі свої безпілотники. Раніше Akinci вперше піднявся в небо з 900-кг авіабомбою. У безпілотнику стоїть український двигун.