На черзі Казахстан: Туреччина поставить партію ударних БПЛА Anka

Після постачання безпілотників до Тунісу компанія TUSAŞ почала готувати кілька БПЛА до Казахстану.

Турецька аерокосмічна компанія Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) найближчими місяцями відправить до Казахстану партію ударних безпілотників Anka. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

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Генеральний директор TUSAŞ Темель Котіль заявив виданню, що Туреччина вже відправила партію БПЛА до Тунісу, а тепер готує партію до Казахстану. Крім цього, компанія веде переговори з низкою інших країн щодо постачання безпілотників.

"Туреччина на сьогодні не залежить від зарубіжних технологій у питанні розробки БПЛА. Двигун для Anka також виробляється в нашій країні. Попит на безпілотники великий", — наголосив Котіль.

Він також зазначив, що роботи з покращення БПЛА Anka не припиняються й досі. А перевагою дронів можуть скористатися й дружні країни. Казахстан до 2023 року отримає 3 безпілотники Anka, 2 наземні станції управління, а також пакет логістичної підтримки.

Короткі технічні характеристики:

Розмах крила — 17,5 м

Довжина — 8 м

Гранична вага – 1,6 тонни

Корисне навантаження — 200 кг

Крейсерська швидкість — 200 км/год

Радіус дії 200 км.

Максимальна висота польоту – 9 км.

Нагадаємо, 12 січня БПЛА ANKA пробув у повітрі 30,5 години — це рекорд для дронів. У серпні 2021 року турецька армія отримала два ударні варіанти БПЛА ANKA