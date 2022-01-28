На очереди Казахстан: Турция поставит партию ударных БПЛА Anka

После поставок беспилотников в Тунис, компания TUSAŞ начала готовить несколько БПЛА в Казахстан.

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы отправит в Казахстан партию ударных беспилотников Anka. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

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Генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль заявил изданию, что Турция уже отправила партию БПЛА в Тунис, а теперь готовит партию в Казахстан. Кроме этого, компания ведет переговоры с рядом других стран о поставках беспилотников.

"Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик", — подчеркнул Котиль.

Он также отметил, что работы по улучшению БПЛА Anka не прекращаются и по сей день. А преимуществом дронов могут воспользоваться и дружественные страны. Казахстан к 2023 году получит 3 беспилотника Anka, 2 наземные станции управления, а также пакет логистической поддержки.

Краткие технические характеристики:

Размах крыла — 17,5 м

Длина — 8 м

Предельный вес — 1,6 тонны

Полезная нагрузка — 200 кг

Крейсерская скорость — 200 км/ч

Радиус действия 200 км

Максимальная высота полета — 9 км.

Напомним, 12 января БПЛА ANKA пробыл в воздухе 30,5 часов — это рекорд для дронов. В августе 2021 года турецкая армия получила два ударных варианта БПЛА ANKA