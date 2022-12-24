В Турции раскрыли внешний вид нового футуристичного беспилотника Anka-3 (фото)

Реактивный БПЛА получит грузоподъемность в 7 тонн. Разработчики утверждают, что следующий год станет новой вехой в оборонной промышленности.

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В Турции TAI начала разработку нового поколения реактивного беспилотника Anka-3 в рамках программы MIUS. Об этом сообщает TRT Haber.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о новой вехе в оборонной промышленности. Ударный беспилотник Anka 3 должен открыть новую страницу в области беспилотников. Он будет скоростным, обладать большой грузоподъемностью и стелс-технологиями.

"Мы входим в 10 стран мира, которые проектируют и создают военные беспилотники. 2023 год станет новой вехой в оборонной промышленности", — заявил Октай.

[ + – ] Anka 3

Разработкой занимается компания Turkish Aerospace Industries. Беспилотник оснастят турбовентиляторным реактивным двигателем и максимальным взлетным весом в 7 тонн. Anka 3 сможет выполнят задачи по нанесению ударов по вражеским системам ПВО в тылу врага.

Всего за 11 месяцев 2022 года экспорт оборонной промышленности Турции составил 3,8 млрд долларов. До конца года он должен перевалить за $4 млрд.

Также Октай добавил, что в 2023 году Турция произведет первые поставки систем ПВО дальнего радиуса действия Trench, Karaok, Bozdoğan и Gökdoğan, броневик ZAHA, а также ряд другой техники.

Напомним, 28 января сообщалось, что Турция поставит партию ударных БПЛА Anka Казахстан.

Перед этим, 12 января Anka провел в воздухе рекордные 30,5 часов — это рекорд для турецкой оборонки.