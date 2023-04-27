У Туреччині випробовують новий бойовий дрон Anka-3: розробники розкрили особливості

Безхвоста конструкція зробила літальний апарат малопомітним для радарів, а також дозволила збільшити його швидкість та вантажопідйомність.

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Компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) вивела бойовий безпілотник Anka-3 на злітно-посадкову смугу та готує його до першого польоту. Турецька агенція Аnadolu опублікувала фотографію дрона і розповіла подробиці проєкту, посилаючись на розробників.

Як розповів директор з розробки БПЛА в TAI Бюлент Коркем, зараз Anka-3 проходить випробування на керування — вони необхідні, щоб перевірити, як апарат поводиться на землі, як слухається команд оператора і чи зможе злетіти за допомогою шасі. Компанія планує вперше підняти безпілотник у повітря на початку травня.

Бюлент Коркем також розкрив журналістам, які переваги має Anka-3. Новий турецький безпілотник отримав конструкцію "літаючого крила" без хвостового оперення, що робить його практично непомітним для радарів. Зазначається, що деякі засоби допоможуть ще більше знизити радіолокаційну помітність під час польоту.

"Низька радіолокаційна помітність дає нам високу вантажопідйомність на великих відстанях і можливість діяти на великій швидкості", — пояснив представник Turkish Aerospace Industries.

За його словами, вантажопідйомність Anka-3 становить 1,2 тонни за максимальної злітної маси 6,5 тонни. Робоча висота безпілотника сягає 12 км, а максимальна – 13 км.

Turkish Aircraft Industries вперше представила бойовий дрон Anka-3 у березні 2023 року. Безпілотний літальний апарат за розмірами лише трохи поступається пілотованим винищувачам, він призначений для завдання ударів ракетами, ведення розвідки і радіоелектронної боротьби.

Нещодавно у Туреччині відбулися наземні випробування національного винищувача TF-X. Перші три прототипи планують виготовити до кінця 2026 року, вони будуть відповідати поколінню 4,5.