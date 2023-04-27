В Турции испытывают новый боевой дрон Anka-3: разработчики раскрыли особенности

Бесхвостая конструкция сделала летательный аппарат малозаметным для радаров, а также позволила увеличить его скорость и грузоподъемность.

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Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) вывела боевой беспилотник Anka-3 на взлетно-посадочную полосу и готовит его к первому полету. Турецкое агентство Аnadolu опубликовало фотографию дрона и рассказало подробности проекта, ссылаясь на разработчиков.

Как рассказал директор по разработке БПЛА в TAI Бюлент Коркем, сейчас Anka-3 проходит рулежные испытания — они необходимы, чтобы проверить, как аппарат ведет себя на земле, как слушается команд оператора и сможет ли взлететь с помощью шасси. Компания планирует впервые поднять беспилотник в воздух в начале мая.

Бюлент Коркем также раскрыл журналистам, какими преимуществами обладает Anka-3. Новый турецкий беспилотник получил конструкцию "летающего крыла" без хвостового оперения, что делает его практически незаметным для радаров. Отмечается, что некоторые средства помогут еще сильнее снизить радиолокационную заметность во время полета.

"Низкая радиолокационная заметность дает нам высокую грузоподъемность на больших расстояниях и возможность действовать на большой скорости", — объяснил представитель Turkish Aerospace Industries.

По его словам, грузоподъемность Anka-3 составляет 1,2 тонны при максимальной взлетной массе 6,5 тонны. Рабочая высота беспилотника достигает 12 км, а максимальная — 13 км.

Turkish Aircraft Industries впервые представила боевой дрон Anka-3 в марте 2023 года. Беспилотный летательный аппарат по размерам лишь немного уступает пилотируемым истребителям, он предназначен для нанесения ударов ракетами, ведения разведки и радиоэлектронной борьбы.

Недавно в Турции состоялись наземные испытания национального истребителя TF-X. Первые три прототипа планируют изготовить до конца 2026 года, они будут соответствовать поколению 4,5.