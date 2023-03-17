В Турции начались наземные испытания национального истребителя TF-X (фото)

На самолете успешно запустили двигатели, и частично протестировали рулежные системы. Также стало известно, что первые истребители будут соответствовать поколению 4,5.

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На одном из аэропортов Турции начались наземные испытания истребителя TF-X. Об этом сообщает SavunmaSanayST.

16 марта на взлетно-посадочной полосе прошел первый тест прототипа истребителя TF-X. В ходе испытаний на самолете запустили двигатели. Он преодолел определенное расстояние только за счет тяги двигателей, чтобы проверить рулевую часть истребителя. Отмечается, что наземные испытания прошли успешно.

По данным издания, церемония выхода самолета из ангара запланирована на завтра, 18 марта. Внешне истребитель покрасили в серые тона. На данный момент неизвестно, когда будет первый испытательный полет. Известно, что первоначальные планы выполнить полет TF-X в 2026 году перенесли на более ранее сроки — конец 2023 года.

Испытания TF-X прошли успешно

Первые три прототипа истребителя TF-X Block 0 и 1 планируют изготовить до конца 2026 года. Еще через 3 года будут изготовлены 10 истребителей Block IA/C для Воздушных сил Турции. При этом подчеркивается, что первые самолеты TF-X будут 4,5 поколения, позднее на них установят оборудование, которое позволит воздушному судну соответствовать 5 поколению.

Известные технические характеристики TF-X:

размах крыльев — 14 метров;

длина — 21 метр;

высота — 6 метров;

максимальная скорость — 1,8 Маха (2205 км/ч);

максимальная высота полета — 16,7 км.

Напомним, 16 декабря сообщалось, что в Турции озвучили планы по производству истребителей 5 поколения TF-X. Планируется производить по 2 самолета в месяц.

24 ноября 2022 года СМИ написали, что основной сложностью для самолета будет стоимость разработки и поиск двигателя.