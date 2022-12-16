2 самолета в месяц: Турция озвучила планы по производству истребителей 5 поколения TF-X

Разработчики планируют совершить первый полет в 2024 году, чтобы уже в 2030-х годах Турция получила новый основной самолет для ВВС.

Related video

Генеральный директор Turkish Aerospace Industry Темель Котил раскрыл ряд подробностей о разработке национального истребителя 5 поколения. Об этом сообщает Shepard Media.

В Турции ставят более амбициозные цели по разработке и серийному производству истребителя TF-X. В ходе брифинга Котил заявил, что первый полет истребителя планируется в октябре 2024 года — это на год раньше, чем планировалось ранее. Первые поставки в турецкую армию начнутся в 2028 году.

"После 2028 года, начиная с 2029-2030 годов, мы начнем производить два самолета TF-X в месяц. Каждый год будет производиться 24 самолета. Производство может увеличиваться в геометрической прогрессии по мере необходимости. Это масштабируемый механизм", — заявил Котил.

После 20 декабря нынешнего года на прототип TF-X установят шасси и двигатели. Сейчас самолет находится на окончательной сборочной линии. Его выведут из ангара в марте 2023 года после чего начнется ряд испытаний перед полетом.

В планах у компании произвести три прототипа TF-X Block 0. Их должны изготовить до 2026 года. По плану, самолет станет основой Воздушных сил Турции в 2030-х годах.

Напомним, разработку истребителя ждет множество сложностей — от двигателей для самолета — до стоимости всех работ.

Ранее сообщалось, что из ангара самолет должны вывести в 2023 году к столетию Республики.