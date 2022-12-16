2 літаки на місяць: Туреччина озвучила плани з виробництва винищувачів 5 покоління TF-X

Розробники планують здійснити перший політ у 2024 році, щоб уже у 2030-х роках Туреччина отримала новий основний літак для ВПС.

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Генеральний директор Turkish Aerospace Industry Темель Котіл розкрив низку подробиць щодо розробки національного винищувача 5 покоління. Про це повідомляє Shepard Media.

У Туреччині ставлять більш амбітні цілі з розробки та серійного виробництва винищувача TF-X. У процесі брифінгу Котіл заявив, що перший політ винищувача планується у жовтні 2024 року — це на рік раніше, ніж планувалося спочатку. Перші поставки в турецьку армію розпочнуться у 2028 році.

"Після 2028 року, починаючи з 2029-2030 років, ми почнемо виробляти два літаки TF-X на місяць. Щороку буде вироблятися 24 літаки. Виробництво може збільшуватися в геометричній прогресії в міру необхідності. Це механізм, що масштабується", — заявив Котіл.

Після 20 грудня цього року на прототип TF-X встановлять шасі та двигуни. Наразі літак знаходиться на остаточній складальній лінії. Його виведуть з ангару в березні 2023 року після чого розпочнеться низка випробувань перед польотом.

У планах у компанії зробити три прототипи TF-X Block 0. Їх мають виготовити до 2026 року. За планом, літак стане основою Повітряних сил Туреччини в 2030-х роках.

Нагадаємо, на розробку винищувача чекає безліч складнощів — від двигунів для літака — до вартості всіх робіт.

Раніше повідомлялося, що з ангару літак мають вивести у 2023 році до століття Республіки.