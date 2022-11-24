Попереду багато викликів: у чому складнощі розробки турецького винищувача 5 покоління TF-X

Розробка літака дороге і вкрай складне завдання. Для турецької оборонки вона ще ускладнюється складними відносинами зі США.

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У Туреччині продовжуються роботи з розробки національного винищувача 5 покоління TF-X. Однак попереду інженерів чекатимуть складнощі. Про це повідомляє The War Zone.

Turkish Aerospace Industries (TUSAS) виготовляють прототип винищувача TF-X. В Анкарі зібрали основну частину фюзеляжу та крил. Також у прототипі вже є кабіна без обладнання та сопло для двигунів, які також ще не встановлені.

[ + – ] Виробництво прототипу TF-X

За розмірами TF-X буде дещо більше ніж американський F-35, але менше ніж F-22 Raptor. Загальна довжина у TF-X становить 18,2 метра, а розмах крил 11, 89 метрів. Прототип планують випустити з ангара 18 березня 2023 року.

Терміни першого польоту змістилися з 2025 на 2026 рік, а перші машини повинні поставлятися в армію на початку 2030-х. Раніше повітряні судна мали надходити до ЗС Туреччини у 2028 році.

Які складності на шляху розробки TF-X?

На шляху створення винищувача Туреччина може мати справу з низкою проблем:

силова установка

конкуренція з іншими розробками

вартість створення

ймовірна залежність від іноземних деталей

Основною проблемою у виданні називають двигун для TF-X. Після погіршення відносин з США програма з розробки винищувачів зіткнулася з проблемою силової установки. Спочатку планувалося придбання F-110-GE-129 або F110-GE-132 компанії General Electric, але їх постачання може затриматися.

[ + – ] Ліцензійна версія двигуна F-110 для F-15C/D

У Туреччині виробляють їх за ліцензією для F-16C/D, але з більш спрощеними вимогами до технічного обслуговування та логістики. Немає жодної гарантії, що Штати поставлять Туреччині потрібні двигуни. Раніше передбачалося встановити як альтернативу російські силові установки, але повномасштабна війна проти України та санкції роблять угоду дуже малоймовірною.

Є надія на вітчизняний двигун, але його розробка навряд чи зробить його доступним до 2038 року.

Іншою проблемою є конкуренція та вартість розробки. Для однієї Туреччини розробка може бути занадто дорогою, а постачання сучасної авіоніки також під загрозою через конкуренцію на світовому ринку. Південна Корея, Китай та інші країни також розробляють свої літаки 5-го покоління. Тому амбітні завдання Туреччини можуть бути не реалізовані вчасно.

Нагадаємо, будівництво винищувача TF-X почалося у листопаді 2021 року. З ангара літак мають вивести у 2023 році до століття Республіки.