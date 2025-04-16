Український досвід: у Європі з'ясовували, як прорвати російську ППО без допомоги США, — RUSI

В умовах можливої ізоляції від американської підтримки європейським країнам НАТО доведеться переосмислити підхід до боротьби з глибокоешелонованою системою ППО Росії. Однак зараз відпрацьованих тактик і рішень у цій галузі у європейського сегмента Альянсу немає.

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Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) опублікував докладну аналітичну доповідь, у якій вивчається можливість придушення російської системи протиповітряної оборони силами країн Європи без участі США.

Дослідження ґрунтується на даних про реальні бойові дії в Україні та аналізі російської тактики застосування зенітних ракетних комплексів. Ключовий висновок: у поточному стані збройні сили європейських країн не мають у своєму розпорядженні достатніх засобів і тактик для успішного придушення глибокоешелонованої російської ППО. Таке завдання раніше вважалося прерогативою США, що володіють необхідними засобами радіоелектронної боротьби, протирадіолокаційним озброєнням і спеціалізованою авіацією, такою як EA-18G Growler.

Проблеми в засобах придушення ППО РФ

Згідно з доповіддю, російська армія успішно адаптувалася до загрози західних протирадіолокаційних ракет, включно з AGM-88 HARM. Після перших втрат, російські розрахунки перейшли до тактики частої ротації РЛС, організації роботи ЗРК у змішаних групах з перехресним прикриттям і застосуванням пасивних режимів. Крім того, значно зросла навченість розрахунків ППО.

Ракета AGM-88 HARM, яка здатна наводитися на високочастотні РЛС Фото: SSGT. SCOTT STEWART

Водночас у європейських країнах спостерігається брак сучасних засобів придушення ППО. Наприклад, Німеччина та Італія мають у своєму розпорядженні застарілі літаки Tornado ECR (21 і 13 одиниць відповідно). Їм на зміну очікуються Eurofighter EK, однак вони ще не надійшли на озброєння.

Що стосується сучасних F-35, то боєприпаси до них, як-от AARGM-ER, Joint Strike Missile, SPEAR-EW, або тільки замовлені, або перебувають у процесі інтеграції та будуть доступні в обмежених кількостях, або перебувають у процесі інтеграції та будуть доступні в обмежених кількостях. Тож із доступного озброєння наявні лише або перебувають у процесі інтеграції та будуть доступні лише ракети AGM-88 HARM, здебільшого в ранніх версіях.

Які існують альтернативи

Автори доповіді доходять висновку, що ефективний прорив російської ППО можливий лише за умови активного використання сухопутних засобів: артилерії, РСЗВ, тактичних балістичних ракет (насамперед із касетною бойовою частиною), а також масованого застосування БПЛА і хибних цілей.

Особливу увагу при цьому приділяють досвіду України, де полювання на ЗРК РФ ведеться на рівні бригадних штабів на основі даних від розвідувальних дронів. Наприклад, застосування ракет ATACMS з касетними боєголовками по позиціях ЗРК С-400 підтверджує ефективність наземних ударів.

Російський ЗРК С-400 Фото: Мiноборони РФ

Також RUSI пропонує відмовитися від використання стандартного 72-годинного циклу повітряних операцій НАТО. Замість цього планування можна розподілити в рамках 48-годинного треку для дивізій і 24-годинного на рівні бригад. А управління операціями з придушення ППО пропонується перенести в наземний сегмент — з розширенням ролі підрозділів типу Joint Air-Ground Integration Cell (JAGIC). Це дасть змогу здійснювати гнучкіше і швидше управління всіма компонентами операції — від БПЛА до балістичних ракет і хибних цілей типу MALD.

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Таким чином основні рекомендації включають:

інтеграцію всіх компонентів (артилерії, ракет, БПЛА, авіації) в єдину систему управління;

інвестиції в розробку власних далекобійних систем і РЕБ;

відмова від політичних обмежень на використання касетних боєприпасів;

масштабне нарощування виробничих потужностей з боєприпасів і дронів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України успішно атакували позиції зенітного ракетного дивізіону 568-го полку ЗС РФ. За інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок удару було виведено з ладу радіолокаційну станцію 92Н6, що входить до зенітно-ракетного комплексу С-400.