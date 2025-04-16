Украинский опыт: в Европе выясняли, как прорвать российскую ПВО без помощи США, — RUSI

В условиях возможной изоляции от американской поддержки европейским странам НАТО придется переосмыслить подход к борьбе с глубокоэшелонированной системой ПВО России. Однако в настоящий момент отработанных тактик и решений в этой области у европейского сегмента Альянса нет.

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Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал подробный аналитический доклад, в котором изучается возможность подавления российской системы противовоздушной обороны силами стран Европы без участия США.

Исследование основано на данных о реальных боевых действиях в Украине и анализе российской тактики применения зенитных ракетных комплексов. Ключевой вывод: в текущем состоянии вооруженные силы европейских стран не располагают достаточными средствами и тактиками для успешного подавления глубокоэшелонированной российской ПВО. Такая задача ранее считалась прерогативой США, обладающих необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы, противорадиолокационным вооружением и специализированной авиацией, такой как EA-18G Growler.

Проблемы в средствах подавления ПВО РФ

Согласно докладу, российская армия успешно адаптировалась к угрозе западных противорадиолокационных ракет, включая AGM-88 HARM. После первых потерь, российские расчеты перешли к тактике частой ротации РЛС, организации работы ЗРК в смешанных группах с перекрестным прикрытием и применением пассивных режимов. Кроме того, значительно возросла обученность расчетов ПВО.

Ракета AGM-88 HARM, которая способна наводиться на высокочастотные РЛС Фото: SSGT. SCOTT STEWART

В это же время в европейских странах наблюдается нехватка современных средств подавления ПВО. Например, Германия и Италия располагают устаревшими самолетами Tornado ECR (21 и 13 единиц соответственно). Им на смену ожидаются Eurofighter EK, однако они еще не поступили на вооружение.

Что касается современных F-35, то боеприпасы к ним, такие как AARGM-ER, Joint Strike Missile, SPEAR-EW, либо только заказаны, либо находятся в процессе интеграции и будут доступны в ограниченных количествах, либо находятся в процессе интеграции и будут доступны в ограниченных количествах. Поэтому из доступного вооружения имеются лишь либо находятся в процессе интеграции и будут доступны лишь ракеты AGM-88 HARM, в основном в ранних версиях.

Какие существуют альтернативы

Авторы доклада приходят к выводу, что эффективный прорыв российской ПВО возможен лишь при активном использовании сухопутных средств: артиллерии, РСЗО, тактических баллистических ракет (в первую очередь с кассетной боевой частью), а также массированного применения БПЛА и ложных целей.

Особое внимание при этом уделяется опыту Украины, где охота на ЗРК РФ ведется на уровне бригадных штабов на основе данных от разведывательных дронов. К примеру, применение ракет ATACMS с кассетными боеголовками по позициям ЗРК С-400 подтверждает эффективность наземных ударов.

Российский ЗРК С-400 Фото: Минобороны РФ

Также RUSI предлагает отказаться от использования стандартного 72-часового цикла воздушных операций НАТО. Вместо этого планирование можно распределить в рамках 48-часового трека для дивизий и 24-часового на уровне бригад. А управление операциями по подавлению ПВО предлагается перенести в наземный сегмент — с расширением роли подразделений типа Joint Air-Ground Integration Cell (JAGIC). Это позволит осуществлять более гибкое и быстрое управление всеми компонентами операции — от БПЛА до баллистических ракет и ложных целей типа MALD.

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Таким образом основные рекомендации включают:

интеграцию всех компонентов (артиллерии, ракет, БПЛА, авиации) в единую систему управления;

инвестиции в разработку собственных дальнобойных систем и РЭБ;

отказ от политических ограничений на использование кассетных боеприпасов;

масштабное наращивание производственных мощностей по боеприпасам и дронам.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины успешно атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го полка ВС РФ. По информации Генштаба ВСУ, в результате удара была выведена из строя радиолокационная станция 92Н6, входящая в зенитно-ракетный комплекс С-400.