В Европе создают самолет для РЭБ на базе истребителя Eurofighter Typhoon

Новые возможности позволят выявлять и поражать вражеские средства ПВО, а также лучше защищать самолет от воздушных угроз.

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Немецкое подразделение компании Airbus подтвердило разработку самолета радиоэлектронной борьбы Eurofighter EK на базе истребителя Typhoon. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

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После одобрения бюджетного комитета Германии Airbus оснастит 15 самолетов Eurofighter средствами для радиоэлектронной борьбы. Они будут производства шведской компании Saab. Также на самолет интегрируют противорадиолокационные ракеты AARGM американской Northrop Grumman. Новая версия истребителя должна пройти сертификацию НАТО до 2030 года.

Eurofighter EK должен заменить собой авиапарк истребителей РЭБ Tornado ECR, которые находятся в эксплуатации Воздушных сил Германии с 1990 года. Самолеты Tornado находятся на службе в составе 51-й разведывательной эскадрильи.

Схематическое изображение, как будет работать Eurofighter EK Фото: Airbus

"Радиоэлектронная борьба и разведка являются важным требованием НАТО: текущие конфликты и нынешняя ситуация с безопасностью показывают, насколько важны эти две возможности", — говорит генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шельхорн.

Теперь производитель Airbus ожидает размещения заказа Бундесвера на интеграцию выбранных технических решений в Eurofighter. Контракт должны подписать до конца 2023 года.

Новые возможности Eurofighter Typhoon

Благодаря новому оборудованию и вооружению Typhoon получит возможность обнаруживать и поражать радары зенитно-ракетных комплексов. Также будет улучшена защита самолета от угроз благодаря решениям Saab. Кроме этого в самолет интегрируют разработку стартапа, которое позволяет анализировать данные радаров на борту и быстро определять, как лучше защитить истребитель от угрозы.

Напомним, 20 ноября СМИ писали, что Турция может приобрести 40 истребителей Eurofighterиз-за дефицита авиапарка.

27 октября Кувейт получил партию истребителей Typhoon из заказанных 28 самолетов.