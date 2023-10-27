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Военный Фокус

Воздушные силы Кувейта получили партию европейских истребителей Typhoon

самолеты для кувейта
Eurofighter Typhoon

Военные заказали 28 истребителей Eurofighter, которые начали поступать на вооружение в 2021 году. Страна эксплуатирует 3 различных типа самолетов.

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Италия передала в Кувейт 4 заказанных истребителя Eurofighter Typhoon. Контракт был подписан еще 2 года назад. Об этом сообщает Defense News.

Воздушные силы Кувейта заказали 28 истребителей Eurofighter. Первые самолеты поступили в страну в декабре 2021 года. Теперь Италия передала еще 4 истребителя для пополнения боевого флота кувейтской армии, который теперь состоит из 13 Eurofighter. Программа по приобретению самолетов является частью широкого сотрудничества Кувейта и Италии. Стороны активно проводят совместные тренировки. В частности итальянский самолет-заправщик KC-767A обеспечивает дозаправку топливом в воздухе.

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Отмечается, что контракт предусматривает обучение летчиков, инженеров и техников из Кувейта итальянскими коллегами. Также истребители получат техническую поддержку для обеспечения боеспособности. Кроме Eurofighter в Воздушных силах Катара есть французские Mirage F1 и американские F/A-18 Hornet.

Eurofighter Typhoon — это европейский истребитель, который разработали Alinia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Самолет производится с 1986 года компанией Eurofighter GmbH. Истребитель способен нести несколько тонн вооружения: ракеты, бомбы или систему целеуказания Litening.

Напомним, 17 октября во Франции заявили о наращивании производства истребителей Dassault Rafale.

5 июля в Великобритании объявили о плане модернизировать и расширить парк Eurofighter .