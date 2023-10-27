Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус

Повітряні сили Кувейту отримали партію європейських винищувачів Typhoon

літаки для кувейту
Eurofighter Typhoon

Військові замовили 28 винищувачів Eurofighter, які почали надходити на озброєння у 2021 році. Країна експлуатує 3 різних типи літаків.

Related video

Італія передала в Кувейт 4 замовлених винищувачі Eurofighter Typhoon. Контракт було підписано ще 2 роки тому. Про це повідомляє Defense News.

Повітряні сили Кувейту замовили 28 винищувачів Eurofighter. Перші літаки надійшли в країну в грудні 2021 року. Тепер Італія передала ще 4 винищувачі для поповнення бойового флоту кувейтської армії, який тепер складається з 13 Eurofighter. Програма з придбання літаків є частиною широкої співпраці Кувейту та Італії. Сторони активно проводять спільні тренування. Зокрема італійський літак-заправник KC-767A забезпечує дозаправлення паливом у повітрі.

Важливо
Два британські винищувачі Typhoon ледь не зіткнулися в ближньому бою на висоті 5,5 км (фото)

Зазначається, що контракт передбачає навчання льотчиків, інженерів та техніків з Кувейту італійськими колегами. Також винищувачі отримають технічну підтримку для забезпечення боєздатності. Окрім Eurofighter в Повітряних силах Катару є французькі Mirage F1 та американські F/A-18 Hornet.

Eurofighter Typhoon — це європейський винищувач, який розробили Alinia Aeronautica, BAE Systems та EADS. Літак виготовляється з 1986 року компанією Eurofighter GmbH. Винищувач здатний нести декілька тонн озброєння: ракети, бомби або систему цілевказання Litening.

Нагадаємо, 17 жовтня у Франції заявили про нарощування виробництва винищувачів Dassault Rafale.

5 липня у Великій Британії оголосили про план модернізувати та розширити парк Eurofighter.