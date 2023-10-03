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Воєнний фокус

Два британські винищувачі Typhoon ледь не зіткнулися в ближньому бою на висоті 5,5 км (фото)

Eurofighter Typhoon
Фото: Ентоні Хелкуп | Eurofighter Typhoon

За словами фотографа-аматора Ентоні Хелкупа, він спостерігав за тим, як літаки відпрацьовували маневри в районі британської бази ВПС перед відправкою до Польщі. Він часто знімає в повітрі винищувачі F-15 і F-35

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Пілоти винищувачів Typhoon Королівських британських ВПС ледь уникли зіткнення на висоті близько 5,5 км, відпрацьовуючи ближній бій. Про це повідомляє The Sun.

Минулого четверга, 28 вересня, приблизно о 17:00 фотограф Ентоні Гелкуп зафіксував мить, коли "Тайфуни" пролетіли в дюймах один від одного, відпрацьовуючи маневри в повітряному просторі графства Лінкольншир.

Eurofighter Typhoon Fullscreen
Eurofighter Typhoon

За словами фотографа, він регулярно спостерігає за польотами літаків у районі бази британських ВПС Coningsby, однак під час нещодавнього випадку було "занадто близько для комфортної відстані".

"Я проводжу багато часу, фотографую літаки над Вест-Пінчбеком. Мені подобається спостерігати за тим, як пілоти Королівських ВПС відпрацьовують бойові маневри, — пояснив він. — F-15 і F-35 літають у повітряному просторі тут, вони приїжджають сюди тренуватися, їх регулярно можна бачити в небі".

Eurofighter Typhoon Fullscreen
Eurofighter Typhoon

"Незадовго до п'ятої вечора в четвер я сфотографував ці два "Тайфуни" і подумав: "Ух ти, це було дуже близько". Вони найкращі з найкращих (top guns). Почуваєшся в безпеці, тому що ці пілоти захищають наше небо", — сказав він.

За його словами, знаходячись на землі, неможливо точно сказати, наскільки близько це було, але все виглядало так, що вони безумовно пролетіли в безпосередній близькості.

Він також зауважив, що після цього випадку інші літаки взагалі перестали підійматися в повітря, можливо, це якось пов'язано з тим, що сталося.

"Я розумію, що деякі Typhoon відправляли до Польщі, щоб допомогти їм, тому, можливо, вони готувалися. Я відстежую по радару, і в той час вони летіли на висоті від 4,5 — 5,5 км. Спостерігати за ними — це щось неймовірне", — поділився фотограф своїми спостереженнями, додавши, що коли виклав фото в мережі, інші не могли повірити, що пощастило зняти це на камеру.

"Я зовсім не професійний фотограф, я просто займаюся цим як хобі й опинився в потрібному місці в потрібний час", — додав він.

Винищувачі Typhoon

Eurofighter Typhoon — європейський багатоцільовий винищувач 4-го покоління. Дослідження перспективної розробки проводилися з 1979 року. На сьогодні перебуває на озброєнні: Австрії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Саудівської Аравії.

Винищувачі на британській базі ВПС Fullscreen
Винищувачі на британській базі ВПС

Для стримування РФ влада Великої Британії нещодавно перекинула винищувачі Typhoon до Польщі.

Ба більше, у Королівських ВПС вирішили модернізувати парк "Тайфунів". Угода оцінюється в 1 млрд доларів. Згідно з укладеними домовленостями з найбільшою збройовою компанією країни BAE Systems, нові винищувачі отримають оновлені радари ECRS Mk2, які дадуть змогу знаходити й відстежувати одразу кілька цілей і атакувати поза зоною ППО супротивника.

Нагадаємо, що восени 2022 року над Чорним морем теоретично могло відбутися протистояння Eurofighter Еurhоon проти Су-35. Російський винищувач випустив ракету в британський літак-розвідник, однак промахнувся.

Також повідомлялося, що дрони та катери іранських ВМФ оточили кораблі США в Перській затоці. Тегеран направив невеликі човни після того, як з'явилися кораблі USS Bataan і USS Carter Hall.