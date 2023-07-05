Угода на $1 млрд: Британія модернізує винищувачі Typhoon і збільшує їхній парк

Британські винищувачі будуть оснащені новими радарами ECRS Mk2, які дадуть змогу одночасно виявляти, ідентифікувати та відстежувати кілька цілей у повітрі й завдавати ударів поза зоною ворожої ППО.

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Міністерство оборони Великої Британії уклало з компанією BAE Systems контракт вартістю близько 1 млрд доларів на постачання нової радарної технології для парку винищувачів Eurofighter Typhoon Королівських ВПС, пише видання Defence Brief.

Повідомляється, що нова закупівля британських ВПС спрямована на посилення контролю повітряного простору літаками і забезпечення передових можливостей ведення радіоелектронної боротьби.

Компанії BAE Systems і Leonardo UK отримали контракт на розробку радара European Common Radar System (ECRS) Mk2, що відкриває шлях до розвитку технології, яка пройде льотні випробування, ймовірно, 2024 року.

BAE Systems очолить комплексне проєктування, розробку, виробництво і модернізацію британського літака Typhoon, а Leonardo візьме на себе провідну роль в оснащенні літака системами виявлення і живучості, включно з радаром і підсистемою оборонних засобів, зазначили оглядачі.

Спочатку новий тип радарів ECRS Mk2 для літаків британських ВПС Typhoon представили у квітні поточного року.

"Typhoon — це фантастичний літак, який продовжує надавати надважливу підтримку операціям у сфері оборони і безпеки по всьому світу, включно з повітряною охороною НАТО у Східній Європі", — заявила директор BAE Systems Андреа Томпсон.

Нагадаємо, інформація про наміри оснастити радаром ECRS Mk2 британські винищувачі надійшла наприкінці квітня. Тоді оглядачі Defence Equipment & Support повідомили, що новий радар дасть змогу літаку одночасно виявляти, ідентифікувати та відстежувати кілька цілей у повітрі та на землі в найскладніших оперативних умовах. Крім того, він буде здатний пригнічувати ворожу ППО і завдавати ударів поза зоною її досяжності.