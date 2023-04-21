Винищувачі Typhoon отримають супер-радар: відстежить відразу кілька цілей на землі та в повітрі
Вартість програми модернізації винищувачів Typhoon складає 2,35 млрд фунтів стерлінгів і вже схвалена урядом Великобританії.
Королівські ВПС Великобританії оснастять сучасним радаром ECRS Mk2, який виведе винищувачі Typhoon на новий рівень боєздатності, повідомляє Defence Equipment & Support. Перший прототип нового радару вже доставлено для випробувань на льотно-випробувальний комплекс BAE Systems в Уортоні в Ланкаширі.
Радар виробництва BAE Systems дозволить літаку одночасно виявляти, ідентифікувати та відстежувати кілька цілей у повітрі та на землі у найскладніших оперативних умовах. Він також забезпечить пілотам можливість придушувати ворожі системи ППО за допомогою потужної перешкоди та атакувати цілі, перебуваючи поза досяжністю загроз.
ECRS Mk2 пройде етап інтеграції та наземних випробувань у підготовці до перших польотів на борту Typhoon наступного року. Розробка системи здійснюється у рамках поетапного вдосконалення програми модернізації Phased 4 Enhancement, яка реалізується спільно з Німеччиною, Італією та Іспанією.
"Інтеграція ECRS Mk2 на Typhoon надасть ВПС безпрецедентний бойовий потенціал, з яким наші супротивники важко конкуруватимуть", — заявляють розробники системи.
Крім того, переоснащення новими радарами винищувачів Typhoon підтримає понад 1300 робочих місць по всій Великій Британії, включаючи підприємства компанії Leonardo UK в Единбурзі, Лутоні та Лінкольні.
ECRS Mk2 буде введено в експлуатацію до кінця десятиліття, і сьогоднішній початок випробувань прототипу радара говорить про збереження передових технічних навичок та експертизи ВПС Великобританії, заявляють у військовому відомстві країни.
Раніше Фокус розповідав, що в Китаї створили новий радар, який виявить будь-яку ракету чи літак-невидимку США.