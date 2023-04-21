Винищувачі Typhoon отримають супер-радар: відстежить відразу кілька цілей на землі та в повітрі

Вартість програми модернізації винищувачів Typhoon складає 2,35 млрд фунтів стерлінгів і вже схвалена урядом Великобританії.

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Королівські ВПС Великобританії оснастять сучасним радаром ECRS Mk2, який виведе винищувачі Typhoon на новий рівень боєздатності, повідомляє Defence Equipment & Support. Перший прототип нового радару вже доставлено для випробувань на льотно-випробувальний комплекс BAE Systems в Уортоні в Ланкаширі.

Радар виробництва BAE Systems дозволить літаку одночасно виявляти, ідентифікувати та відстежувати кілька цілей у повітрі та на землі у найскладніших оперативних умовах. Він також забезпечить пілотам можливість придушувати ворожі системи ППО за допомогою потужної перешкоди та атакувати цілі, перебуваючи поза досяжністю загроз.

Прототип радару вже доставлено для випробувань. Фото: DE&S

ECRS Mk2 пройде етап інтеграції та наземних випробувань у підготовці до перших польотів на борту Typhoon наступного року. Розробка системи здійснюється у рамках поетапного вдосконалення програми модернізації Phased 4 Enhancement, яка реалізується спільно з Німеччиною, Італією та Іспанією.

"Інтеграція ECRS Mk2 на Typhoon надасть ВПС безпрецедентний бойовий потенціал, з яким наші супротивники важко конкуруватимуть", — заявляють розробники системи.

Крім того, переоснащення новими радарами винищувачів Typhoon підтримає понад 1300 робочих місць по всій Великій Британії, включаючи підприємства компанії Leonardo UK в Единбурзі, Лутоні та Лінкольні.

ECRS Mk2 пройде етап інтеграції та наземних випробувань у підготовці до перших польотів на борту Typhoon наступного року. Фото: DE&S

ECRS Mk2 буде введено в експлуатацію до кінця десятиліття, і сьогоднішній початок випробувань прототипу радара говорить про збереження передових технічних навичок та експертизи ВПС Великобританії, заявляють у військовому відомстві країни.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї створили новий радар, який виявить будь-яку ракету чи літак-невидимку США.