Китай заявляє, що його новий радар виявить будь-яку ракету чи літак-невидимку США.

"Це найкращий тривимірний радар середньої дальності, який зараз можна знайти на ринку", — заявляють розробники нової системи.

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У КНР створили нову радарну систему, яка може виявляти всі повітряні загрози, включаючи стелс-винищувачі, пише Interesting Engineering. Радар YLC-16 представили на 10-й міжнародній виставці радіолокаційної техніки у Пекіні.

За заявою Нанкінського 14-го інституту CETC, який розробляв радарну систему, YLC-16 працює в S-діапазоні та використовує цифрову твердотілу активну фазовану антенну решітку, потужні процесори та інші сучасні компоненти.

"Це найкращий тривимірний середньодальний радар, який зараз можна знайти на ринку", — заявив Тан Цзі, менеджер Нанкінського 14-го інституту CETC. "Багато іноземних військових, наприклад з Африки та Азії, висловили великий інтерес до цієї радарної системи", — додав він.

Радар YLC-16 споживає мало енергії та може керуватися віддалено передаючи дані в режимі реального часу по оптоволокну, мікрохвилях або супутниках. Антени, що складаються, і дах радара забезпечують легке відкриття і закриття за кілька хвилин.

Багатоцільова радарна система Радар YLC-16 може виконувати не лише військові завдання, а й цивільні, наприклад, контроль за повітряним рухом цивільної авіації.

Також радар може отримувати інформацію про складну внутрішню структуру погодних явищ, що підвищує здатність прогнозувати та запобігати екстремальним погодним умовам, знижуючи вплив стихійних лих.

Нанкінський 14-й інститут CETC є найбільшим виробником військових радарів у Китаї.

Раніше Фокус розповідав, що виробник радарів TRML-4D збирається отримати рекордний прибуток завдяки тому, що їхня система відмінно показала себе в боротьбі з російським агресором.