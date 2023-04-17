Цей радар рятує життя ЗСУ: перехоплює 90% ворожих літаків (відео)

Виробник радарів TRML-4D збирається отримати рекордний прибуток завдяки тому, що їхня система відмінно показала себе в боротьбі з російським агресором.

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Німецька компанія Hensoldt AG, яка випускає радар TRML-4D середньої дальності, очікує на зростання замовлень цього року, повідомляє Bloomberg. Компанія поставила чотири радари в Україну, яка використовує їх у складі системи зенітних ракет IRIS-T, виробництва баварської компанії Diehl Defence.

Оскільки завдяки TRML-4D вдається перехопити понад 90% всіх літаків супротивника, що було доведено на фронті, у компанії з'явилося безліч замовлень. Компанія поставила чотири радари на вантажівках в Україну, яка використовує їх у складі системи зенітних ракет IRIS-T, виробленої баварською компанією Diehl Defence.

"На сьогоднішній день це найкращий радар у світі", — заявив виконавчий директор компанії Томас Мюллер. "Наприкінці року ми надамо Україні ще два такі радари", — підтвердив він.

Компанія Hensoldt AG завдяки вмілому використанню ЗСУ радарів виробника вже отримала прибуток на $1,9 млрд за минулий рік від замовлень на TRML-4D. Крім того, компанія припускає, що цього року отримає замовлення на інші свої системи та очікує отримати не менший виторг.

Наразі Німеччина веде переговори з Diehl Defence щодо закупівлі до восьми систем IRIS-T для своєї запланованої ініціативи European Sky Shield. Німецький канцлер Олаф Шольц оголосив про створення фонду на 100 мільярдів євро для модернізації збройних сил і пообіцяв збільшити витрати на оборону щонайменше 2% від ВВП.

"Напад Росії на Україну викликав поворот громадської думки на 180 градусів стосовно оборонної промисловості", — сказав Мюллер, додавши, що Hensoldt очікує, що Німеччина продовжуватиме збільшувати свій військовий бюджет у найближчі роки.

Як працює радар TRML-4D

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