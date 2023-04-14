"Дуже ефективно": лазерне ППО вже збиває дрони, військові поділилися враженнями

Під час випробувань модуль від Raytheon Technologies на базі машини Stryker уразив безліч БПЛА вагою до 600 кг, але погано показав себе проти ракет та артилерійських снарядів.

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У США на полігоні Юма в штаті Арізона успішно випробували прототипи лазерної зброї проти дронів від Raytheon Technologies. Генерал-лейтенант Роберт Раш розповів про успіхи та недоліки проєкту в інтерв'ю виданню Defense News.

Система ППО ближньої дії (Short Range Air Defense або SHORAD) на базі броньованих машин Stryker застосувала лазерну установку потужністю 50 кВт для ураження різних дронів. Під час випробувань на полігоні їй вдалося збити безліч безпілотників першого, другого та третього класів за американською класифікацією, тобто апарати вагою до 600 кг.

"Дуже дуже ефективно", — поділився своїми враженнями Роберт Раш. Він додав, що прототипи лазерних систем ППО вже добре справляються з БПЛА, але поки що не можуть достатньо ефективно знищувати ракети, міни та артилерійські снаряди. Незважаючи на ці проблеми, вже зрозуміли, що стріляти лазером набагато вигідніше, ніж кінетичними боєприпасами.

На початку 2023 року армія США відправила на полігон Юма перші два прототипи систем SHORAD з 50-кіловатними лазерами для навчання військових, третій незабаром пройде фінальні випробування, а четвертий виробник поставить у найближчі чотири місяці, таким чином збройні сили отримають достатньо комплектів, щоб оснастити один взвод ППО. За словами Раша, експериментальні випробування з солдатами триватимуть протягом наступного кварталу, а у четвертому кварталі 2023 року війська США почнуть розробляти тактики, методи та процедури для їх застосування на практиці.

"У багатьох випадках, коли ви вивчаєте потенціал, то не просто використовуєте технологію, а маєте з'ясувати, як застосовувати її в бойових умовах, — пояснив генерал-лейтенант. — У нас є кінетичний SHORAD, у нас є SHORAD спрямованої енергії, ми якраз зараз повертаємо ППО ближньої дії до наших мобільних підрозділів. Тож вони все ще розбираються, як із цим боротися".

Він нагадав, що лазерна система значно покращилась порівняно з прототипами, представленими рік тому. Армія США намагається поставити лазерне ППО на машину з 2019 року, коли уклала контракт із дочірньою компанією KBR Kord Technologies. Остання, як головний підрядник програми, організував змагання між Northrop Grumman та Raytheon Technologies з розробки лазерного модуля. Обом компаніям передали машини Stryker, а також системи управління живленням і температурою від Rocky Research.

Ще на початку 2021 року Northrop відмовилася від конкурсу через пожежу, викликану неполадками обладнання. Незабаром армія уклала контракт із Raytheon на суму $123 млн, і розробник поставив перші системи, нехай і на кілька місяців пізніше за план.

Напередодні писали, що армія США замовила лазерні комплекси BlueHalo для знищення дронів. Системи потужністю 20 кВт планують встановлювати машини для піхоти, щоб захищати наземні підрозділи.

Тим часом у Японії компанія Kawasaki Heavy Industries розробила свою лазерну зброю проти дронів. Модуль потужністю 2 кВт оснащений камерою та сканером стеження, щоб виявляти, а потім і збивати безпілотники.