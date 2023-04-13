Армія США замовила лазерні комплекси BlueHalo для знищення дронів: що відомо

Антидронові системи планують встановити на машини для піхоти, щоб вони захищали підрозділи від повітряних загроз.

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Армія США замовила у компанії BlueHalo лазерні комплекси для ураження дронів, які можна встановити на наземні транспортні засоби. Про це повідомляє її офіційний сайт.

BlueHalo вже отримала від Управління оперативних можливостей та критичних технологій армії США (RCCTO) контракт на $76 млн щодо розробки високоенергетичної лазерної зброї проти дронів. Американські військові хочуть використати комплекси потужністю 20 кВт для захисту бойових груп дивізій та бригад від безпілотників на полі бою, встановлюючи їх на дахи машин для піхоти.

Компанія має багаторічний досвід у дослідженні галузі спрямованої енергії, оптичних систем наведення та стеження, які може застосовувати у розробці нового антидронового комплексу. Наприклад, вона вже забезпечила військових лазерною системою озброєння LOCUST, яка поєднує в собі оптичне, лазерне обладнання та програмне забезпечення з алгоритмами штучного інтелекту/машинного навчання. Ця "розумна" зброя може відстежувати та визначати цілі різних типів, щоб потім вражати за допомогою потужного лазера.

У 2022 році BlueHalo передала LOCUST RCCTO для інтеграції в прототип лазера високої енергії на нерухомій платформі. Ця зброя стала першою високоенергетичною лазерною технологією, яку США розгорнули для боротьби з малими БПЛА за кордоном.

"Наш LOCUST успішно впорався з численними загрозами за допомогою безпілотних літальних апаратів за різних умов, перешкод, дальності. Для BlueHalo велика честь працювати разом з RCCTO, оскільки ми продовжуємо створювати міцну платформу, розвиваємо можливості для усунення майже рівних і асиметричних загроз, із якими стикається наша країна", — зазначив головний виконавчий директор BlueHalo Джонатан Манімейкер.

У 2022 році Міноборони США замовило BlueHalo нові системи Titan для боротьби з дронами військового класу. Комплекс виявляє БПЛА в радіусі 3 км і вражає їх на відстані до 1,5 км, повністю діючи автономно.