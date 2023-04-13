Армия США заказала лазерные комплексы BlueHalo для уничтожения дронов: что известно

Антидроновые системы планируют установить на машины для пехоты, чтобы они защищали подразделения от воздушных угроз.

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Армия США заказала у компании BlueHalo лазерные комплексы для поражения дронов, которые можно установить на наземные транспортные средства. Об этом сообщает ее официальный сайт.

BlueHalo уже получила от Управления оперативных возможностей и критических технологий армии США (RCCTO) контракт на $76 млн по разработке высокоэнергетического лазерного оружия против дронов. Американские военные хотят использовать комплексы мощностью 20 кВт для защиты боевых групп дивизий и бригад от беспилотников на поле боя, устанавливая их на крыши машин для пехоты.

Компания обладает многолетним опытом в исследовании области направленной энергии, оптических систем наведения и слежения, которые может применять в разработке нового антидронового комплекса. К примеру, она уже обеспечила военных лазерной системой вооружения LOCUST, которая сочетает в себе оптическое, лазерное оборудование и ПО с алгоритмами искусственного интеллекта/машинного обучения. Это "умное" оружие может выслеживать и определять цели различных типов, чтобы затем поражать с помощью мощного лазера.

В 2022 году BlueHalo передала LOCUST в RCCTO для интеграции в прототип лазера высокой энергии на неподвижной платформе. Это оружие стало первой высокоэнергетической лазерной технологией, которую США развернули для борьбы с малыми БПЛА за рубежом.

"Наш LOCUST успешно справился с многочисленными угрозами с помощью беспилотных летательных аппаратов при самых разных условиях, помехах и дальности. Для BlueHalo большая честь работать вместе с RCCTO, поскольку мы продолжаем создавать прочную платформу, развиваем возможности для устранения почти равных и асимметричных угроз, с которыми сталкивается наша страна", — отметил главный исполнительный директор BlueHalo Джонатан Манимейкер.

В 2022 году Минобороны США заказало у BlueHalo новые системы Titan для борьбы с дронами военного класса. Комплекс обнаруживает БПЛА в радиусе 3 км и поражает их на расстоянии до 1,5 км, действуя полностью автономно.