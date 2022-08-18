Создана новая технология для уничтожения военных дронов: как она работает

Комплекс Titan от BlueHalo анализирует БПЛА и подбирает наиболее эффективные методы борьбы с ними.

Министерство обороны США заказало у компании BlueHalo новые системы борьбы с дронами под названием Titan. Об этом пишет сайт Drone DJ.

Titan призвана противодействовать БПЛА военного класса. Разработчики обеспечили систему автоматизированным механизмом принятия решений — алгоритмом, который определяет тип аппарата и выбирает наиболее подходящие меры для вывода их из строя. Радиус обнаружения составляет 3 км, а радиус поражения угроз — 1,5 км. Комплекс представляет из себя массивный блок с антеннами и отдельным пультом управления, однако может работать без вмешательства оператора и не требует, чтобы обслуживающий персонал разбирался в тонкостях используемых радиочастот. При этом его можна развернуть и настроить всего за пять минут.

"Titan увеличивает силу наших войск. Используя лучшие в отрасли возможности искусственного интеллекта и машинного обучения BlueHalo, Titan создает вокруг солдат и ключевых военных объектов сферу обнаружения угроз и защиты, предоставляя инновационную, доступную и простую в использовании систему для спасения жизней бойцов и обеспечения успеха миссии", — сказал генеральный директор BlueHalo Джонатан Манимейкер.

В рамках контракта BlueHalo должно поставить армии США несколько единиц Titan (точное количество не раскрывается), которые должны защищать военных и мирных граждан от вражеских БПЛА в определенном воздушном пространстве. Минобороны США заказало системы после того, как они прошли квалификацию в Программе рекордов (Program of Record). Эксперты высоко оценили эффективность Titan.

"Мы заключили контракт на поставки Titan — не только потому, что он демонстрирует превосходную защиту против дронов, но и потому, что больше солдат на передовой получат эффективный инструмент, который поможет им безопасно вернуться домой. Благодаря многоуровневым оборонным решениям BlueHalo, таким как Titan, система охраны периметра ARGUS и лазерное оружие и системы слежения LOCUST, BlueHalo продолжает решать самые сложные задачи с помощью инновационных технологий и вдохновленной инженерии, защищая наших бойцов и нацию", — прокомментировал президент сектора BlueHalo Дэн Гиллингс.

Ранее писали, что ВСУ получит от НАТО системы для борьбы с российскими дронами. Пока неизвестно, какие именно комплексы получат украинцы, однако в последнее время страны нато активно испытывают новые технологии подавления беспилотников.

Недавно стало известно, что украинские войска уже применяют американскую систему борьбы с БПЛА Dedrone Portable. Он может подавлять частоты для приземления военных или гражданских дронов, а также перехватывать управление над ними.