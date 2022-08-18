Створено нову технологію для знищення військових дронів: як вона працює

Комплекс Titan від BlueHalo аналізує БПЛА та підбирає найефективніші методи боротьби з ними.

Міністерство оборони США замовило в компанії BlueHalo нові системи боротьби з дронами під назвою Titan. Про це пише сайт Drone DJ.

Titan покликана протидіяти БПЛА військового класу. Розробники забезпечили систему автоматизованим механізмом прийняття рішень — алгоритмом, який визначає тип апарату та вибирає найбільш підходящі заходи для виведення їх із ладу. Радіус виявлення становить 3 км, а радіус ураження загроз — 1,5 км. Комплекс — це масивний блок з антенами і окремим пультом управління, проте може працювати без втручання оператора і не вимагає, щоб обслуговувальний персонал розбирався в тонкощах радіочастот, що використовуються. Водночас його можна розгорнути та налаштувати всього за п'ять хвилин.

"Titan збільшує силу наших військ. Використовуючи найкращі в галузі можливості штучного інтелекту та машинного навчання BlueHalo, Titan створює навколо солдатів та ключових військових об'єктів сферу виявлення погроз та захисту, надаючи інноваційну, доступну та просту у використанні систему для порятунку життів бійців та забезпечення успіху місії", — сказав генеральний директор BlueHalo Джонатан Манімейкер.

У межах контракту BlueHalo має поставити армії США кілька одиниць Titan (точна кількість не розкривається), які мають захищати військових та мирних громадян від ворожих БПЛА у певному повітряному просторі. Міноборони США замовило системи після того, як вони пройшли кваліфікацію у Програмі рекордів (Program of Record). Експерти високо оцінили ефективність Titan.

"Ми уклали контракт на постачання Titan — не тільки тому, що він демонструє чудовий захист проти дронів, але й тому, що більше солдатів на передовій отримають ефективний інструмент, який допоможе їм безпечно повернутися додому. Завдяки багаторівневим оборонним рішенням BlueHalo, таким як Titan, система охорони периметра ARGUS та лазерна зброя та системи стеження LOCUST, BlueHalo продовжує вирішувати найскладніші завдання за допомогою інноваційних технологій та натхненної інженерії, захищаючи наших бійців та націю", — прокоментував президент сектору BlueHalo Ден Гіллінгс.

Раніше писали, що ЗСУ отримає від НАТО системи боротьби з російськими дронами. Поки невідомо, які саме комплекси отримають українці, проте останнім часом країни активно відчувають нові технології придушення безпілотників.

Нещодавно стало відомо, що українські війська вже застосовують американську систему боротьби з БПЛА Dedrone Portable. Він може придушувати частоти для приземлення військових або цивільних дронів, а також перехоплювати управління над ними.