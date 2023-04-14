"Очень эффективно": лазерное ПВО уже сбивает дроны, военные поделились впечатлениями

Во время испытаний модуль от Raytheon Technologies на базе машины Stryker поразил множество БПЛА весом до 600 кг, но плохо показал себя против ракет и артиллерийских снарядов.

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В США на полигоне Юма в штате Аризона успешно испытали прототипы лазерного оружия против дронов от Raytheon Technologies. Генерал-лейтенант Роберт Раш рассказал об успехах и недостатках проекта в интервью изданию Defense News.

Система ПВО ближнего действия (Short Range Air Defense или SHORAD) на базе бронированных машин Stryker применила лазерную установку мощностью 50 кВт для поражеия различных дронов. Во время испытаний на полигоне ей удалось сбить множество беспилотников первого, второго и третьего класса по американской классификации, то есть аппараты весом до 600 кг.

"Очень, очень эффективно", — поделился своими впечатлениями Роберт Раш. Он добавил, что прототипы лазерных систем ПВО уже хорошо справляются с БПЛА, но пока не могут достаточно эффективно уничтожать ракеты, мины и артиллерийские снаряды. Несмотря на эти проблемы, уже стало ясно, что стрелять лазером намного выгоднее, чем кинетическими боеприпасами.

В начале 2023 года армия США отправила на полигон Юма первые два прототипа систем SHORAD с 50-киловаттными лазерами для обучения военных, третий вскоре пройдет финальные испытания, а четвертый производитель поставит в ближайшие четыре месяца, таким образом вооруженные силы получат достаточно комплектов, чтобы оснастить один взвод ПВО. По словам Раша, экспериментальные испытания с солдатами будут продолжаться в течение следующего квартала, а в четвертом квартале 2023 года войска США начнут разрабатывать тактики, методы и процедуры для их применения на практике.

"Во многих случаях, когда вы изучаете потенциал, то не просто используете технологию, а должны выяснить, как применять ее в боевых условиях, — объяснил генерал-лейтенант. — У нас есть кинетический SHORAD, у нас есть SHORAD направленной энергии, мы как раз сейчас возвращаем ПВО ближнего действия в наши мобильные подразделения. Так что они все еще разбираются, как с этим бороться".

Он напомнил, что лазерная система значительно улучшилась по сравнению с прототипами, представленными год назад. Армия США пытается поставить лазерное ПВО на машину с 2019 года, когда заключила контракт с дочерней компанией KBR Kord Technologies. Последняя, будучи главным подрядчиком программы, организовала соревнования между Northrop Grumman и Raytheon Technologies по разработке лазерного модуля. Обеим компаниям передали по машине Stryker, а также системы управления питанием и температурой от Rocky Research.

Еще в начале 2021 Northrop отказалась от конкурса из-за пожара, вызванного неполадками оборудования. Вскоре армия заключила контракт с Raytheon на сумму $123 млн, и разработчик поставил первые системы, пусть и на несколько месяцев позднее плана.

Накануне писали, что армия США заказала лазерные комплексы BlueHalo для уничтожения дронов. Системы мощностью 20 кВт планируют устанавливать на машины для пехоты, чтобы защищать наземные подразделения.

Тем временем в Японии компания Kawasaki Heavy Industries разработала свое лазерное оружие против дронов. Модуль мощностью 2 кВт оснащен камерой и сканером слежения, чтобы обнаруживать, а затем и сбивать беспилотники.