Лазерная система от Kawasaki будет уничтожать дроны и ракеты: кто их получит

Оружие устанавливается на военные автомобили, выслеживает беспилотники с помощью инфракрасных камер и атакует лазерными лучами.

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Компания Kawasaki Heavy Industries представила свою лазерную систему для противодействия дронам на выставке DSEI Japan. Подробности сообщает портал Shephard Media.

Лазерная система состоит из сканера слежения, высокоэнергетического лазера, карданного подвеса и источника питания мощностью 2 кВт. Комплекс обнаруживает цели с помощью инфракрасной камеры, а затем мгновенно поражает их лазерными лучами.

Kawasaki испытывают возможности лазерной установки вместе с Агентством по закупкам, технологиям и логистике при Минобороны Японии, по зкакзу которого она и была разработана. Они хотят убедиться, что лазеры могут эффективно обезвреживать БПЛА, минометные снаряды, возможно, даже ракеты.

Для перемещения и быстрого использования на поле боя его нужно установить на вездеход Mule Pro-FX от Kawasaki Motors, который используется десантными войсками Японии. Разработчики делают и более крупную модификацию, которую должен перевозить тяжелый колесный грузовик длиной 11 м и весом 24,8 т. В будущем эта система может быть подключена к сети японской аэрокосмической обороны или размещена на єсминцах Aegis.

Ранее писали, что Великобритания объединяет 3D-радары с лазерным оружием для поражения дронов. Комплекс A800 от Blighter Surveillance Systems должен находить БПЛА на расстоянии до 20 км.

Недавно американские компании Lockheed и Raytheon представили новейшие лазерные комплексы для борьбы с дронами. Разработчики уверяют, что такое оруже позволит очень быстро и дешево уничтожать целые рои БПЛА.