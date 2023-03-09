Военные объединяют 3D-радары с лазерным оружием для поражения дронов: как это работает

Наземный радар А800 от Blighter Surveillance Systems должен обнаруживать БПЛА в радиусе 20 км.

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Армия Великобритании объединяет трехмерные радары с лазерным оружием для более эффективной борьбы с дронами. Об этом стало известно изданию Army Technology.

Компания Raytheon UK заключила контракт с Blighter Surveillance Systems для поставки радаров трехмерного сканирования A800 Министерству обороны Великобритании в рамках программы направленного лазерного энергетического оружия. Эти наземные комплексы могут обнаруживать и определять дроны в радиусе 20 км благодаря многорежимной технологии наблюдения, которой обычно пользуются крупные радиолокационные системы.

Военные и разработчики проведут испытания на полигоне Минобороны Великобритании, чтобы оценить возможности оборудования. Два радара A800 будут идентифицировать цели и передавать информацию о них высокоэнергетической лазерной системе, установленной на транспортном средстве, которая затем должна сбивать беспилотники условного противника.

"Наш радар электронного сканирования A800 может работать синхронно с технологиями следующего поколения, чтобы обеспечить преимущество на поле боя", — прокомментировал генеральный директор Blighter Джеймс Лонг. — "Мы гордимся тем, что можем поделиться опытом в обнаружении угроз, когда речь заходит об операциях по борьбе с БПЛА".

Army Technology отмечает, что после многих лет исследований оружие, использующее направленную энергию, теперь быстро переходит от экспериментальных проектов к реальному применению. По данным аналитиков GlobalData, глобальные расходы на оружие направленной энергии оценивались в 4,1 миллиарда долларов в 2020 году, а сейчас развитые страны выделяют все больше денег на такие технологии. За последние несколько лет оружие направленной энергии смогли внедрить США, Великобритания, Китай, Израиль и даже Россия. Эксперты отмечают высокую экономность и точность таких систем, а также удобство при транспортировке.

В феврале писали, что новейшая лазерная система ПВО прошла испытания в Израиле. Как заявили израильские военные, они смогут сбивать ракеты и дроны иранского производства.

Чуть позже американские компании Lockheed Martin и Raytheon представили лазерные системы для поражения дронов на выставке IDEX в Абу-Даби. Обе выпускают высокоэнергетические лучи, от которых БПЛА попросту не могут уклониться.