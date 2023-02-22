Дроны и ракеты будут сбивать мощными лазерами: представлены новые защитные системы (видео)

Американские оружейники активно продвигают свои высокоэнергетические лазерные системы (HEL), которые будут бороться не только с беспилотниками, но и с ракетами.

Related video

На международной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ) ведущие американские фирмы по производству вооружений нового поколения Lockheed и Raytheon представили свои разработки, которые помогут противостоять роям дронов в военных конфликтах будущего, сообщает Breaking Defense.

Обе компании показали свои системы HEL (высокоэнергетические лазерные системы), способные моментально сбивать воздушные аппараты врага. Благодаря тому, что мощнейший лазер пускает смертоносный луч со скоростью света у дрона или ракеты нет шанса уклониться от удара. Именно за подобным защитным вооружением эти компании видят будущее в реалиях войн дронов.

На выставке в Абу-Даби Lockheed Martin делала акцент на своих HEL-системах AHEL, HELIOS, Helsi Demos, которые действуют в зависимости от возложенных задач на суше и в море. Например, HELIOS – это военно-морской лазер со встроенным оптическим датчиком, способным "ослепить" вражескую технику. Он не только сбивает летящие в корабль ракеты и дроны-камикадзе, но может применяться для разведки и наблюдения.

[ + – ] Лазерные противовоздушные системы уже ставят на корабли ВМФ США Фото: Lockheed Martin

Одно из преимуществ лазерных систем – "низкая стоимость убийства", как отмечают в Lockheed Martin. Ведь заряд энергии стоит куда дешевле специального боеприпаса для уничтожения воздушной цели. Подобные системы активно устанавливаются уже сегодня военные корабли ВМФ США.

В свою очередь Raytheon Technologies продвигает собственную технологию HEL, — высокоэнергетическую лазерную оружейную систему, или HELWS, которая, по ее словам, уже введена в строй ВВС США.

[ + – ] HELWS - мобильная лазерная установка для борьбы с беспилотниками Фото: Raytheon Technologies

Компания утверждает, что ее система отработала на испытаниях более 25 тыс. часов и показала себя успешно, сбив более 400 дронов различного типа. Как заявили представители компании, ее HELWS атакует каждый беспилотник индивидуально, но из-за короткого времени, которое требуется для поражения целей, в сценарии боя с роем дронов лазер молниеносно поражает одну цель и тут же наводится на следующую.

[ + – ] Система управления лазерной установкой HELWS от Raytheon Technologies Фото: Raytheon Technologies

Военные эксперты говорят, что США заинтересованы в продаже своего оружия на Ближнем Востоке, но не в продаже технологий. Однако даже появление таких лазерных защитных систем в регионе Персидского залива может оказать существенное влияние на региональный баланс сил, говорят они.

[ + – ] Система HELWS от Raytheon Technologies в действии

Ранее Фокус писал, что в России увеличили выпуск дронов-камикадзе "КУБ": чем эти беспилотники опасны для ВСУ.