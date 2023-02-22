Дрони та ракети збиватимуть потужними лазерами: представлені нові захисні системи (відео)

Американські зброярі активно просувають свої високоенергетичні лазерні системи (HEL), які боротимуться не лише з безпілотниками, а й із ракетами.

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На міжнародній виставці IDEX в Абу-Дабі (ОАЕ) провідні американські фірми з виробництва озброєнь нового покоління Lockheed та Raytheon представили свої розробки, які допоможуть протистояти роям дронів у військових конфліктах майбутнього, повідомляє Breaking Defense.

Обидві компанії показали свої системи HEL (високоенергетичні лазерні системи), здатні вмить збивати повітряні апарати ворога. Завдяки тому, що найпотужніший лазер пускає смертоносний промінь зі швидкістю світла у дрона чи ракети, немає шансу ухилитися від удару. Саме за подібним захисним озброєнням ці компанії бачать майбутнє у реаліях воєн дронів.

На виставці в Абу-Дабі Lockheed Martin наголошувала на своїх HEL-системах AHEL, HELIOS, Helsi Demos, які діють залежно від покладених завдань на суші та в морі. Наприклад, HELIOS — це військово-морський лазер із вбудованим оптичним датчиком, здатним "осліпити" ворожу техніку. Він не лише збиває ракети і дрони-камікадзе, що летять у корабель, але може застосовуватися для розвідки та спостереження.

[ + – ] Лазерні протиповітряні системи вже ставлять на кораблі ВМФ США Фото: Lockheed Martin

Одна з переваг лазерних систем — "низька вартість вбивства", як зазначають у Lockheed Martin. Адже заряд енергії коштує набагато дешевше спеціального боєприпасу для знищення повітряної мети. Такі системи активно встановлюються вже сьогодні на військові кораблі ВМФ США.

Зі свого боку, Raytheon Technologies просуває власну технологію HEL — високоенергетичну лазерну збройову систему, або HELWS, яка, за її словами, вже введена в дію ВПС США.

[ + – ] HELWS – мобільна лазерна установка для боротьби з безпілотниками Фото: Raytheon Technologies

Компанія стверджує, що її система відпрацювала на випробуваннях понад 25 тис. годин і показала себе успішно, збивши понад 400 дронів різного типу. Як заявили представники компанії, її HELWS атакує кожен безпілотник індивідуально, але через короткий час, який потрібний для поразки цілей, у сценарії бою з роєм дронів лазер блискавично вражає одну мету і відразу наводиться на наступну.

[ + – ] Система управління лазерною установкою HELWS від Raytheon Technologies Фото: Raytheon Technologies

Військові експерти кажуть, що США зацікавлені у продажу своєї зброї на Близькому Сході, але не у продажу технологій. Однак навіть поява таких лазерних захисних систем у регіоні Перської затоки може істотно вплинути на регіональний баланс сил, кажуть вони.

[ + – ] Система HELWS від Raytheon Technologies у дії

Раніше Фокус писав, що в Росії збільшили випуск дронів-камікадзе "КУБ" : чим ці безпілотники небезпечні для ЗСУ.