Військові об'єднують 3D-радари з лазерною зброєю для ураження дронів: як це працює

Наземний радар А800 від Blighter Surveillance Systems має виявляти БПЛА у радіусі 20 км.

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Армія Великобританії поєднує тривимірні радари з лазерною зброєю для більш ефективної боротьби з дронами. Про це стало відомо виданню Army Technology.

Компанія Raytheon UK уклала контракт із Blighter Surveillance Systems для постачання радарів тривимірного сканування A800 Міністерству оборони Великобританії в рамках програми спрямованої лазерної енергетичної зброї. Ці наземні комплекси можуть виявляти та визначати дрони в радіусі 20 км завдяки багаторежимній технології спостереження, якою зазвичай користуються великі радіолокаційні системи.

Військові та розробники проведуть випробування на полігоні Міноборони Великобританії, щоби оцінити можливості обладнання. Два радари A800 ідентифікуватимуть цілі та передаватимуть інформацію про них високоенергетичній лазерній системі, встановленій на транспортному засобі, яка потім повинна збивати безпілотники умовного супротивника.

"Наш радар електронного сканування A800 може працювати синхронно із технологіями наступного покоління, щоб забезпечити перевагу на полі бою", — прокоментував генеральний директор Blighter Джеймс Лонг. — "Ми пишаємося тим, що можемо поділитися досвідом у виявленні загроз, коли йдеться про операції з боротьби з БПЛА".

Army Technology зазначає, що після багатьох років досліджень зброя, яка використовує спрямовану енергію, тепер швидко переходить від експериментальних проектів до реального застосування. За даними аналітиків GlobalData, глобальні витрати на зброю спрямованої енергії оцінювалися в 4,1 мільярда доларів у 2020 році, а зараз розвинені країни виділяють дедалі більше грошей на такі технології. За останні кілька років зброю спрямованої енергії змогли запровадити США, Великобританія, Китай, Ізраїль та навіть Росія. Експерти зазначають про високу економність та точність таких систем, а також зручність при транспортуванні.

У лютому писали, що нова лазерна система ППО пройшла випробування в Ізраїлі. Як заявили ізраїльські військові, вони зможуть збивати ракети та дрони іранського виробництва.

Трохи пізніше американські компанії Lockheed Martin та Raytheon представили лазерні системи для ураження дронів на виставці IDEX в Абу-Дабі. Обидві випускають високоенергетичні промені, від яких БПЛА просто не можуть ухилитися.