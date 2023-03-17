Лазерна система від Kawasaki знищуватиме дрони та ракети: хто їх отримає

Зброя встановлюється на воєнні автомобілі, відстежує безпілотники за допомогою інфрачервоних камер та атакує лазерними променями.

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Компанія Kawasaki Heavy Industries представила свою лазерну систему для протидії дронам на виставці DSEI Japan. Подробиці повідомляє портал Shephard Media.

Лазерна система складається із сканера стеження, високоенергетичного лазера, карданного підвісу та джерела живлення потужністю 2 кВт. Комплекс виявляє цілі за допомогою інфрачервоної камери, а потім миттєво вражає їх лазерними променями.

Kawasaki відчувають можливості лазерної установки разом з Агентством із закупівель, технологій і логістики при Міноборони Японії, за яким вона і була розроблена. Вони хочуть переконатися, що лазери можуть ефективно знешкоджувати БПЛА, мінометні снаряди, можливо навіть ракети.

Для переміщення та швидкого використання на полі бою його потрібно встановити на всюдихід Mule Pro-FX від Kawasaki Motors, який використовується десантними військами Японії. Розробники займаються і більшою модифікацією, яку повинна перевозити важка колісна вантажівка завдовжки 11 м і вагою 24,8 т. У майбутньому ця система може бути підключена до мережі японської аерокосмічної оборони або розміщена на есмінцях Aegis.

Раніше писали, що Великобританія поєднує 3D-радари з лазерною зброєю для ураження дронів. Комплекс A800 від Blighter Surveillance Systems повинен знаходити БПЛА на відстані до 20 км.

Нещодавно американські компанії Lockheed і Raytheon представили нові лазерні комплекси для боротьби з дронами. Розробники запевняють, що така зброя дозволить дуже швидко та дешево знищувати цілі рої БПЛА.