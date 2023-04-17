Этот радар спасает жизни ВСУ: перехватывает 90% вражеских самолетов (видео)

Производитель радаров TRML-4D собирается получить рекордную прибыль благодаря тому, что их система отлично показала себя в борьбе с российским агрессором.

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Немецкая компания Hensoldt AG, которая выпускает радар TRML-4D средней дальности, ожидает роста заказов в этом году, сообщает Bloomberg. Компания поставила четыре радара в Украину, которая использует их в составе системы зенитных ракет IRIS-T, произведенной баварской компанией Diehl Defence.

Поскольку благодаря TRML-4D удается перехватить более 90% всех самолетов противника, что было доказано на фронте, то у компании появилось множество заказов. Компания поставила четыре радара на грузовиках на Украину, которая использует их в составе системы зенитных ракет IRIS-T, произведенной баварской компанией Diehl Defence.

"На сегодняшний день это лучший радар в мире", — заявил исполнительный директор компании Томас Мюллер. "В конце года мы предоставим Украине еще два таких радара", — подтвердил он.

Компания Hensoldt AG благодаря умелому использованию ВСУ радаров производителя уже получила прибыль на $1,9 млрд за прошлый год от заказов на TRML-4D. Кроме того, компания предполагает, что в этом году получит заказы на другие свои системы и ожидает получить не меньшую выручку.

В данный момент Германия ведет переговоры с Diehl Defence о закупке до восьми систем IRIS-T для своей запланированной инициативы European Sky Shield. Германский канцлер Олаф Шольц объявил о создании фонда на 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил и пообещал увеличить расходы на оборону до не менее 2% от ВВП ежегодно.

"Нападение России на Украину вызвало поворот общественного мнения на 180 градусов по отношению к оборонной промышленности", – сказал Мюллер, добавив, что Hensoldt ожидает, что Германия будет продолжать увеличивать свой военный бюджет в ближайшие годы.

Как работает радар TRML-4D.

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