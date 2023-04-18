Китай заявляет, что его новый радар обнаружит любую ракету или самолет-невидимку США

"Это лучший трехмерный радар средней дальности, который сейчас можно найти на рынке", — заявляют разработчики новой системы.

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В КНР создали новую радарную систему, которая может обнаруживать все воздушные угрозы, включая стелс-истребители, пишет Interesting Engineering. Радар YLC-16 представили на 10-й международной выставке радиолокационной техники в Пекине.

По заявлению Нанкинского 14-го института CETC, который разрабатывал радарную систему, YLC-16 работает в S- диапазоне и использует цифровую твердотельную активную фазированную антенную решетку, мощные процессоры и другие современные компоненты.

"Это лучший трехмерный среднедальний радар, который сейчас можно найти на рынке", — заявил Тан Цзи, менеджер Нанкинского 14-го института CETC. "Многие иностранные военные, например из Африки и Азии, выразили большой интерес к этой радарной системе", — добавил он.

Радар YLC-16 потребляет мало энергии и может управляться удаленно передавая данные в режиме реального времени по оптоволокну, микроволнам или спутникам. Складывающиеся антенны и крышки на радаре обеспечивают легкое открытие и закрытие за несколько минут.

Многоцелевая радарная система Радар YLC-16 может выполнять не только военные задачи, но и гражданские, например контроль за воздушным движением гражданской авиации.

Так же радар может получать информацию о сложной внутренней структуре погодных явлений, что повышает нашу способность прогнозировать и предотвращать экстремальные погодные условия, снижая влияние стихийных бедствий.

Нанкинский 14-й институт CETC является крупнейшим производителем военных радаров в Китае.

Ранее Фокус рассказывал, что производитель радаров TRML-4D собирается получить рекордную прибыль благодаря тому, что их система отлично показала себя в борьбе с российским агрессором.