Истребители Typhoon получат супер-радар: отследит сразу несколько целей на земле и в воздухе

Стоимость программы модернизации истребителей Typhoon составляет 2,35 млрд фунтов стерлингов и уже одобрена правительством Великобритании.

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Королевские ВВС Великобритании оснастят современным радаром ECRS Mk2, который выведет истребители Typhoon на совершенно новый уровень боеспособности, сообщает Defence Equipment & Support. Первый прототип нового радара уже доставлен для испытаний на летно-испытательный комплекс BAE Systems в Уортоне в Ланкашире.

Радар производства BAE Systems позволит самолету одновременно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать несколько целей в воздухе и на земле в самых сложных оперативных условиях. Он также обеспечит пилотам возможность подавлять вражеские системы ПВО с помощью мощной помехи и атаковать цели, находясь за пределами досягаемости угроз.

Прототип радара уже доставлен для испытаний. Фото: DE&S

ECRS Mk2 пройдет этап интеграции и наземных испытаний в подготовке к первым полетам на борту Typhoon в следующем году. Разработка системы осуществляется в рамках поэтапного усовершенствования программы модернизации Phased 4 Enhancement, которая реализуется совместно с Германией, Италией и Испанией.

"Интеграция ECRS Mk2 на Typhoon предоставит ВВС беспрецедентный боевой потенциал, с которым наши противники будут трудно конкурировать", — заявляют разработчики системы.

Кроме того, переоснащение новыми радарами истребителей Typhoon поддержит более 1300 рабочих мест по всей Великобритании, включая предприятия компании Leonardo UK в Эдинбурге, Лутоне и Линкольне.

ECRS Mk2 пройдет этап интеграции и наземных испытаний в подготовке к первым полетам на борту Typhoon в следующем году. Фото: DE&S

ECRS Mk2 будет введен в эксплуатацию к концу десятилетия, и сегодняшнее начало испытаний прототипа радара говорит о сохранение передовых технических навыков и экспертизы ВВС Великобритании, заявляют в военном ведомстве страны.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае создали новый радар, который обнаружит любую ракету или самолет-невидимку США.