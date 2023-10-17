Перехід на "воєнну економіку": як Франція в рази нарощує виробництво зброї

Виробництво артустановок Caesar збільшиться з 2 машин на місяць до 8 на початок 2024 року. Також за місяць виготовляється 3 винищувачі Rafale. Втричі збільшується виготовлення боєприпасів.

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Французька оборонна промисловість нарощує виробництво САУ Caesar, артилерійських боєприпасів, винищувачів та зенітних ракет. Про це повідомляє Defense News.

Міністр збройних сил Себастьян Лекорню заявив про нарощування виробництва озброєнь в момент, коли відбувається повномасштабна війна РФ проти України. Президент Франції Емманюель Макрон раніше казав, що країну треба переводити на "воєнні рейки".

"Конкретні результати переходу до воєнної економіки. Поповнювати наші потужності після постачань Україні, і продовжувати озброювати всіх наших союзників", — написав Лекорню під час відвідування підприємства Nexter Systems.

Так виробництво боєприпасів з 1 000 снарядів у січні 2023 року збільшиться до 3 000 снарядів на місяць у січні 2024 року. САУ Caesar з двох машин на місяць до восьми машин на місяць з початку 2024 року. Заявляється, що Nexter оперативно забезпечує підтримку всіх артустановок, які передали Україні. Технологічно дійшло до того, що французькі інженери через віртуальну реальність допомагають українським технікам ремонтувати машини. Всього Україна отримала 49 САУ Caesar, заявив гендиректор Nexter Ніколас Шамуссі. Додатково передадуть ще 6 машин і 12 замовив Київ.

Європейська оборонна компанія MBDA подвоїла виробництво ракет малої дальності "земля-повітря" Mistral до 40 на місяць. А виробництво винищувачів Dassaul Rafale до 3 літаків на місяць. І останнє, Thales потроїла потужності з виробництва радарів втричі.

Нагадаємо, 20 червня тодішній міністр оборони Олексій Резніков показав кадри перекидання САУ Caesar на фронті в Україні.

7 вересня ЗМІ писали, що Франція планує збільшити продажі винищувачів на Близькому Сході.