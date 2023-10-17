Переход на "военную экономику": как Франция в разы наращивает производство оружия

Производство артустановок Caesar увеличится с 2 машин в месяц до 8 к началу 2024 года. Также за месяц изготавливается 3 истребителя Rafale. Втрое увеличивается изготовление боеприпасов.

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Французская оборонная промышленность наращивает производство САУ Caesar, артиллерийских боеприпасов, истребителей и зенитных ракет. Об этом сообщает Defense News.

Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил о наращивании производства вооружений в момент, когда происходит полномасштабная война РФ против Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что страну надо переводить на "военные рельсы".

"Конкретные результаты перехода к военной экономике. Пополнять наши мощности после поставок Украине, и продолжать вооружать всех наших союзников", — написал Лекорню во время посещения предприятия Nexter Systems.

Таким образом производство боеприпасов с 1000 снарядов в январе 2023 года увеличится до 3000 тысяч снарядов в месяц в январе 2024 года. САУ Caesar с двух машин в месяц до восьми машин в месяц с начала 2024 года. Заявляется, что Nexter оперативно обеспечивает поддержку всех артустановок, которые передали Украине. Технологически дошло до того, что французские инженеры через виртуальную реальность помогают украинским техникам ремонтировать машины. Всего Украина получила 49 САУ Caesar, заявил гендиректор Nexter Николас Шамусси. Дополнительно передадут еще 6 машин и 12 заказал Киев.

Европейская оборонная компания MBDA удвоила производство ракет малой дальности "земля-воздух" Mistral до 40 в месяц. А производство истребителей Dassaul Rafale до 3 самолетов в месяц. И последнее, Thales утроила мощности по производству радаров втрое.

Напомним, 20 июня тогдашний министр обороны Алексей Резников показал кадры переброски САУ Caesar на фронте в Украине.

7 сентября СМИ писали, что Франция планирует увеличить продажи истребителей на Ближнем Востоке.