Rafale на подъеме: Франция планирует увеличить продажи истребителей на Ближний Восток

Обстоятельства складываются так, что Франция может стать единственным вариантом для Катара, Саудовской Аравии и Египта из-за того, что они имеют сложности с другими истребителями.

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Французская компания Dassault находит новые возможности для поставки собственных самолетов Rafale в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает Defense News.

Израиль настаивает, чтобы Катару не продавали F-35. Германия наложила вето на поставки истребителей Eurofightter в Саудовскую Аравию. Поэтому Франция видит возможность "откусить больший кусок пирога" на ближневосточном рынке. В июле министр вооруженных сил Себастьен Лекорню посетил Катар, где провел встречу нацеленную на укрепление стратегического партнерства в промышленности.

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После этой встречи СМИ писали, что Катар может приобрести еще 24 Rafale и довести общее количество самолетов до 60 единиц. Аналитики считают, что такой контракт представляется вероятным. Катару иметь 60 французских дронов выгодно по двум причинам: усилить возможность сдерживания и с политической точки зрения, чтобы иметь влияние на Францию.

"Они [катарское правительство] рассматривают истребители, как возможность приобрести стратегические отношения, а учитывая их недавнюю историю с соседями по Персидскому заливу, они чрезвычайно важны для Катара. Дело не в Rafale", — сказал директор Aerodynamic Advisory Ричард Абулафия, имея в виду недавний дипломатический кризис, во время которого несколько стран обвинили Доху в финансировании террористических группировок.

Также Саудовская Аравия может приобрести французские истребители: поставки Eurofighter заблокированы, F-35 им не продают. Но некоторые эксперты считают, что вероятнее Египет приобретет Rafale, а не сауды, потому что их соглашение с РФ на поставку Су-35 сорвалось. К тому же они уже имеют 54 французских самолета.

Напомним, Франция проиграла в тендере Индонезии на приобретение истребителей. Они выбрали F-15EX.

В марте Франция опровергла слухи о намерениях приобрести для Украины истребители Mirage 2000 .