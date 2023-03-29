Франция опровергла намерения закупить для Украины 40 истребителей Mirage 2000, – СМИ

Ранее в СМИ писали, что Франция может выкупить у ОАЭ самолеты, поскольку Эмираты приобретут 80 более современных Rafale. Однако чиновники сказали журналистам, что пока таких планов нет.

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Франция не рассматривает план выкупа истребителей Mirage 2000-9 в Объединенных Арабских Эмиратах для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает The War Zone.

Анонимный французский чиновник сказал, что они не планируют покупать десятки истребителей для передачи Украине.

"На данном этапе не предполагается выкупа самолетов для Украины", – утверждает чиновник.

Таким образом, он отреагировал на информацию в отчете Inelligence Online, где указано, что часть авиапарка ОАЭ могут купить для передачи Украине. Аргументировали свою информацию тем, что Франция согласилась продать 80 Rafale и якобы из-за этого окружение президента Эмиратов Мухаммада ибн Заида Аль Нахаяна "дало знать", что они готовы передать свои Mirage 2000-9 на рынок для продажи.

Истребители Mirage 2000-9 в ОАЭ

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина действительно просит самолеты для обороны воздушного пространства, однако Париж реагирует на это передачей зенитно-ракетных комплексов для защиты от дронов, ракет и самолетов. В скором времени ВСУ получат ПВО SAMP/T.

Также в издании отмечается, что ситуация с истребителями для Украины напоминает передачу западных танков. Сначала передавали советские танки и долгое время партнеры не хотели передавать западные образцы. Сейчас ВСУ получили советские истребители МиГ-29 из Словакии. Предоставление французских Mirage 2000 может "пробить пробку" по поставкам самолетов Украине.

Напомним, 27 марта СМИ писали, что Украина может получить 40 французских истребителей Mirage 2000-9. Среди потенциальных поставщиков есть ОАЭ, Индонезия и Греция.

23 марта в Минобороны Франции опровергли сообщения СМИ о старте обучения украинских летчиков на истребителях Mirage.