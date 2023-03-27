Украина может получить 40 французских истребителей Mirage, — СМИ

По данным журналистов, среди поставщиков самолетов могут быть Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция.

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Украина рассчитывает получить не менее 40 французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-9. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает французский портал Intelligense Online.

В рамках своего расследования издание приводит данные о возможных поставщиках, среди которых указаны Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция.

"После длительного переговорного процесса, который в течение нескольких недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около сорока реактивных самолетов Mirage", — пишут французские журналисты.

Во Франции опровергли заявления об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage

22 марта французское издание Le Figaro сообщило, что около 30 украинских летчиков в течение более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских многоцелевых истребителях Dassault Mirage 2000. Тогда журналисты писали, что решение обучать украинских летчиков на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси якобы было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

Однако на следующий день, 23 марта, представитель Минобороны Франции Ян Гравет опроверг сообщения об обучении пилотированию истребителей Mirage. По его словам, речь идет о том, что пилотов учат, как использовать системы ПВО и навыкам выживания при катапультировании на территории противника.