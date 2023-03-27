Україна може отримати 40 французьких винищувачів Mirage, — ЗМІ

За даними журналістів, серед постачальників літаків можуть бути Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція.

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Україна розраховує отримати щонайменше 40 французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000-9. Про це у понеділок, 27 березня, повідомляє французький портал Intelligense Online.

У рамках свого розслідування видання наводить дані про можливих постачальників, серед яких зазначені Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція.

"Після тривалого переговорного процесу, який протягом кількох тижнів обтяжував збройових брокерів, які працюють на Київ, Україна сподівається отримати близько сорока реактивних літаків Mirage", — пишуть французькі журналісти.

У Франції спростували заяви про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage

22 березня французьке видання Le Figaro повідомило, що близько 30 українських льотчиків протягом понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких багатоцільових винищувачах Dassault Mirage 2000. Тоді журналісти писали, що рішення навчати українських льотчиків на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі нібито було прийнято напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

Проте наступного дня, 23 березня, представник Міноборони Франції Ян Гравет спростував повідомлення про навчання пілотування винищувачів Mirage. За його словами, йдеться про те, що пілотів навчають, як використовувати системи ППО та навички виживання при катапультуванні на території противника.