"Тільки навички виживання": Франція не навчає пілотів ЗСУ на винищувачах Mirage, — Міноборони

За словами представника французького оборонного відомства Яна Гравета, українських захисників тренують лише на системах ППО та навчають навичкам виживання під час катапультування на території противника.

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Представник відомства Ян Гравет пояснив, що українських захисників навчають лише тому, як використовувати системи ППО та навички виживання при катапультуванні на території противника. Про це Ян Гравет написав у Twitter.

На щотижневому брифінгу Гравет заявив, що Франція "не навчає українських пілотів ні пілотуванню, ні використанню озброєнь". Хоча раніше Le Figaro повідомляло про тренування на винищувачах Mirage 2000 українських пілотів.

Виведені з експлуатації Mirage 2000-C

Україна вимагає у західних союзників сучасні бойові літаки. У Франції є списані Mirage 2000-C, які, за даними Міноборони Франції, все ж таки "володіють невеликим військовим потенціалом". Але, щоб їх використати, літаки потрібно відновлювати, а також готувати українських пілотів на новій для них техніці, оскільки українські ВПС складаються виключно з радянських МіГів та Су. Підготовка може тривати кілька місяців.

За словами представника французького Міноборони, офіційний Париж "забезпечує спецпідготовку до 1 200 українців за рік". До того ж, згідно з планами, 150 французьких військових інструкторів мають навчити на військових базах Польщі до 600 українців на місяць.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Франція навмисно уповільнює процес закупівлі боєприпасів для України. Про це 16 березня написало видання The Daily Telegraph.

Раніше Фокус повідомляв, що 10 березня стало відомо, що в Європі планують розробити далекобійну "зброю наступного покоління" проти російської агресії. За даними журналістів Metro, у спільному проєкті беруть участь Велика Британія та Франція. Нова зброя далекого радіусу дії знадобиться НАТО для "захисту від зростання загрози з боку РФ".