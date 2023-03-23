"Только навыки выживания": Франция не обучает пилотов ВСУ на истребителях Mirage, — Минобороны

По словам представителя французского оборонного ведомства Яна Гравета, украинских защитников тренируют только на системах ПВО и обучают навыкам выживания при катапультировании на территории противника.

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В четверг, 23 марта, Министерство обороны Франции опровергло сообщения об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000. Представитель ведомства Ян Гравет объяснил, что украинских защитников обучают лишь тому, как использовать системы ПВО и навыкам выживания при катапультировании на территории противника. Об этом Ян Гравет написал в Twitter.

На еженедельном брифинге Гравет заявил, что Франция "не обучает украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию вооружений". Хотя прежде Le Figaro сообщало о тренировке на истребителях Mirage 2000 украинских пилотов.

Выведенные из эксплуатации Mirage 2000-C

Украина запрашивает у западных союзников современные боевые самолеты. У Франции имеются списанные Mirage 2000-C, которые, по сведениям Минобороны Франции, все же "обладают небольшим военным потенциалом". Но чтобы их использовать, самолеты понадобится восстанавливать, а также готовить украинских пилотов на новой для них технике, поскольку украинские ВВС состоят исключительно из советских МиГов и Су. Подготовка может занять несколько месяцев.

По словам представителя французского Минобороны, официальный Париж "обеспечивает спецподготовку до 1200 украинцев за год". Ко всему прочему, согласно планам, 150 французских военных инструкторов должны обучить на военных базах Польши до 600 украинцев в месяц.

Напомним, что, по данным СМИ, Франция намеренно замедляет процесс закупки боеприпасов для Украины. Об этом 16 марта написало издание The Daily Telegraph.

Ранее Фокус сообщал, что 10 марта стало известно, что в Европе планируют разработать дальнобойное "оружие следующего поколения" против российской агрессии. По данным журналистов Metro, в совместном проекте участвуют Великобритания и Франция. Новое оружие дальнего радиуса действия понадобится НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны РФ".