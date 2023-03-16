Франция намеренно тормозит процесс закупки снарядов для ВСУ, — The Daily Telegraph

По информации издания, Париж явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине.

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Европейские дипломаты обвиняют Париж в том, что там тормозят процесс совместного приобретения странами ЕС артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом 15 марта пишет британская газета The Daily Telegraph.

"Многие члены ЕС высказывают мнения, расходящиеся с позицией Франции. Если мы хотим действовать немедленно, что сейчас необходимо, то очень важно допустить эту программу компании из-за пределов ЕС. Париж же явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине", – заявил источник в дипломатических кругах ЕС.

Представители Франции настаивают, что заказы на производство боеприпасов должны получать только европейские предприятия военно-промышленного комплекса.

Тем временем, Евросоюз завершает работу над соглашением в сумме €2 млрд для совместного пополнения запасов боеприпасов Украины и государств-членов сообщества. Ожидается, что совместными усилиями страны ЕС смогут заключить более крупные контракты и приобрести боеприпасы по более низкой цене. План совместных закупок также включает в себя Норвегию, которая не является членом Евросоюза.

Координировать совместные закупки Европейское оборонное агентство. Лидеры европейских стран намерены достичь окончательного соглашения по этому вопросу, планируют принять на встрече глав МИД и МО ЕС 20 марта и подписать соглашение на саммите в Брюсселе, который состоится 23-24 марта.

9 марта стало известно, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции Евросоюза против сектора российской атомной энергетики, в том числе против Росатома.

8 марта министр обороны Литвы заявил, что страна решительно призывает Европейский союз активизировать усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

Также известно, что президент США Джо Байден предложил принять рекордный оборонный бюджет страны. В нем предполагается и оказание помощи Украине. Пентагон получит разрабатывать новое оружие в большем количестве.