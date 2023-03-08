Совместная закупка 155-мм: Литва призывает ЕС ускорить военную помощь Украине

Главы ЕС надеются привлечь 15 промышленных компаний в 11 странах ЕС для производства снарядов 155-мм калибра в помощь Украине.

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Литва решительно призывает Европейский союз активизировать усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом заявил 8 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече министров обороны ЕС в Стокгольме.

Принимавший участие на встрече министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что поставка в Украину новых боеприпасов является одной из важнейших потребностей фронта.

"Мы должны внести свой вклад в усилия Международной коалиции, чтобы срочно обеспечить Украину необходимыми боеприпасами. Мы должны ускорить доставку оружия и боеприпасов в Украину и выделить дополнительные средства на закупку 155-мм боеприпасов. Размер заказа должен соответствовать потребностям Украины. В 2023 году мы должны выделить дополнительные деньги", — сказал Анушаускас.

На встрече министры обсудили варианты обеспечения Украины боеприпасами за счет увеличения поставок из существующих запасов государств, а также размещения совместного с промышленностью заказа на производство и передачу Украине дополнительных боеприпасов.

Министры договорились о трех важнейших целях закупки боеприпасов:

восстановить и пополнить военные запасы стран-членов ЕС;

оказать содействие европейской оборонной промышленности;

как можно скорее оказать необходимую поддержку Украине.

По первоначальным оценкам, 15 промышленных компаний, работающих в 11 государствах-членах Евросоюза производят боеприпасы необходимого калибра и могли бы принять участие в усилении оборонной промышленности ЕС.

Ранее Фокус писал, о том, что Украина намерена по итогам встречи министров обороны ЕС в Стокгольме быстро получить бронированную технику и ПВО, снаряды калибра 155-мм.

Также, накануне встречи министров, Польша анонсировала передачу Украине 10 боевых танков Leopard 2 уже на этой неделе.