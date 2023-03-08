Украина надеется получить от союзников миллион снарядов калибра 155 мм, – Резников

Украина намерена по итогам встречи министров обороны ЕС в Стокгольме быстро получить бронированную технику и ПВО, снаряды калибра 155-мм.

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Минобороны Украины рассчитывает как можно быстрее получить от партнеров миллион снарядов калибра 155 мм. Кроме артиллерийских боеприпасов есть потребность в бронированной технике и ПВО. Руководитель оборонного ведомства Алексей Резников поддержал инициативу министра обороны Эстонии Ханно Певкуры по ускорению процесса снабжения. Об этом представитель украинского правительства сообщил 8 марта накануне неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, пишет "Укринформ".

Резников отметил, что уже с министрами обороны ЕС обсуждал приоритеты для Украины. В частности, речь шла о предоставлении систем противовоздушной обороны, боеприпасов к артиллерийским системам.

Министр подчеркнул, насколько важно и дальше контролировать процедуру поставки техники нашему государству. Сейчас Украине очень нужны бронированные БМП и танки, которые помогут создать эффективный и мощный стальной кулак накануне контрнаступления. Сроки проведения соответствующих мер по освобождению оккупированных российскими войсками территорий он не назвал.

В то же время Резников отметил, что с юридической стороны считает важным соблюдение всех правовых процедур и правил поставок военной помощи. По его словам, необходимо учитывать определенные обстоятельства, возникающие при действии военного времени. В этом случае скорость поставок играет решающую роль. Россия все еще сохраняет преимущество на отдельных участках фронта и пытается наступать близ Бахмута.

Глава оборонного ведомства вспомнил слова руководителя НАТО Йенса Столтенберга. В Брюсселе во время прошедшей встречи в формате "Рамштайн" он отмечал, что "время сохраняет жизнь".

"Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", — сказал министр обороны Украины", — сообщил Резников.

Неформальная встреча министров обороны ЕС под эгидой Швеции проходит 7-8 марта. Основной вопрос для обсуждения – ускорение военной помощи в Украине. В первой сессии встречи участвует министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее Фокус сообщал заявление Минобороны Польши о том, что в Украину отправят еще 10 танков Leopard2. В польском правительстве выразили надежду, что удастся убедить ФРГ в предоставлении деталей к технике.