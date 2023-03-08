Україна сподівається отримати від союзників мільйон снарядів калібру 155 мм, – Резніков

Україн має намір за підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі швидко отримати броньовану техніку та ППО, снаряди калібру 155-мм.

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Міноборони України розраховує якнайшвидше отримати від партнерів мільйон снарядів калібру 155 мм. Окрім артилерійських боєприпасів є потреба у броньованій техніці та ППО. Керівник оборонного відомства Олексій Резніков підтримав ініціативу міністра оборони Естонії Ханно Певкури стосовно пришвидшення процесу постачання. Про це представник українського уряду повідомив 8 березня напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, пише "Укрінформ".

Резніков зазначив, що вже з міністрами оборони ЄС обговорював пріоритети для України. Зокрема, йшлося про надання систем протиповітряної оборони, боєприпасів до артилерійських систем.

Міністр наголосив, наскільки важливо й надалі контролювати процедуру постачання техніки до нашої держави. Наразі Україні дуже потрібні броньовані БМП та танки, які допоможуть створити ефективний та потужний "сталевий кулак" напередодні контрнаступу. Терміни проведення відповідних заходів зі звільнення окупованих російськими військами територій він не назвав.

Водночас Резніков зауважив, що з юридичного боку вважає важливим дотримання усіх правових процедур й правил щодо постачання військової допомоги. З його слів, необхідно враховувати певні обставини, які виникають під час дії воєнного часу. У такому разі швидкість поставок має вирішальну роль. Наразі Росія все ще зберігає перевагу на окремих ділянках фронту та намагається наступати поблизу Бахмута.

Очільник оборонного відомства пригадав слова керівника НАТО Єнса Столтенберга. У Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі "Рамштайн" він зазначав, що "час зберігає життя".

"Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо", — сказав міністр оборони України", – повідомив Резніков.

Неформальна зустріч міністрів оборони ЄС під егідою Швеції відбувається 7-8 березня. Основне питання для обговорення – прискорення військової допомоги Україні. У першій сесії зустрічі бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше Фокус повідомляв заяву Міноборони Польщі про те, що до України відправлять ще 10 танків Leopard 2. У польському уряді висловили сподівання, що вдасться переконати ФРН стосовно надання деталей до техніки.