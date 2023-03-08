Спільна закупівля 155-мм: Литва закликає ЄС прискорити військову допомогу Україні

Глави ЄС сподіваються залучити 15 промислових компаній у 11 країнах ЄС для виробництва снарядів 155-мм калібру на допомогу Україні.

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Литва рішуче закликає Європейський Союз активізувати зусилля щодо спільної закупівлі додаткових 155-мм артилерійських боєприпасів для України. На цьому наголосив 8 березня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь на зустрічі, підтвердив, що постачання в Україну нових боєприпасів є однією з найважливіших потреб фронту.

"Ми повинні зробити свій внесок у зусилля Міжнародної коаліції, щоб терміново забезпечити Україну необхідними боєприпасами. Ми повинні прискорити доставку зброї та боєприпасів в Україну та виділити додаткові кошти на закупівлю 155-мм боєприпасів. Розмір замовлення має відповідати потребам України. виділити додаткові гроші", — сказав Анушаускас.

На зустрічі міністри обговорили варіанти забезпечення України боєприпасами за рахунок збільшення постачання з існуючих запасів держав, а також розміщення спільного з промисловістю замовлення на виробництво та передачу Україні додаткових боєприпасів.

Міністри домовилися про три найважливіші цілі закупівлі боєприпасів:

відновити та поповнити військові запаси країн-членів ЄС;

сприяти європейській оборонній промисловості;

якнайшвидше надати необхідну підтримку Україні.

За попередніми оцінками, 15 промислових компаній, що працюють в 11 державах-членах Євросоюзу, виробляють боєприпаси необхідного калібру і могли б взяти участь у посиленні оборонної промисловості ЄС.

Раніше Фокус писав, що Україна має намір за підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі швидко отримати броньовану техніку та ППО, снаряди калібру 155-мм.

Також напередодні зустрічі міністрів Польща анонсувала передачу Україні 10 бойових танків Leopard 2 вже цього тижня.